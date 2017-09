Urgente oficina de PROFECO para Huejutla: Abogado Huejutla, Hgo.- Venta de productos caducados o por caducar; volúmenes de granos o líquidos incompletos; así como alteración de precios que ya están establecidos, son algunas de las irregularidades que caracterizan al comercio de Huejutla. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Eloy Herbert Cruz. Lo anterior, fue expresado por el abogado Eloy Herbert Cruz, quien agregó que por tal motivo es urgente el pronto establecimiento de una oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), ya que la ciudadanía en ese aspecto está totalmente desprotegida. Especificó que para que un consumidor presente una denuncia por abuso de precios, es necesario que se viaje hasta Pachuca, ciudad que está a tres horas y media para unos y a cinco o más para otros que no tienen autos, por lo que es prácticamente imposible exponer una queja y mucho más darle seguimiento. Subrayó que en Huejutla y la región hay familias que viven con mil o hasta dos mil pesos diarios, las cuales no tienen problema con la alteración de precios, pero hay otras que comen con no más de treinta pesos, y esas si quedan desprotegidas ante la voracidad de los comerciantes. Para finalizar, Herbert Cruz enfatizó que si en Huejutla se implementa un comercio en el marco de la ley, el proveedor tendría garantías de una clientela segura y, el consumidor, de que le otorgan un servicio honesto, por lo que es sumamente urgente –reiteró-, una oficina de PROFECO. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA CABAD ”masacró” a Mega Parque Consideran letra muerta letreros prohibitivos de no tirar basura Descongestiona tráfico vehícular disposición de cambio de vialidad Detenido por drogo Alumnos de la UPH participan en la certificación del TOEFL