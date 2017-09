Consideran letra muerta letreros prohibitivos de no tirar basura Huejutla, Hgo.- Habitantes de la localidad refirieron que es tan manifiesta la falta de cultura en la mayoría de los huejutlenses, que los letreros que prohíben no depositar basura en tal o cual lugar, son letra muerta, lo que agrava más el problema de la contaminación. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios El nulo acatamiento a los letreros prohibitivos, ha constituido a Huejutla en una ciudad de carácter sucio y riesgoso. Agregaron que una muestra irrefutable de lo anterior, es el letrero que se encuentra en el Callejón Mariano Abasolo, de la colonia Cinco de Mayo, en donde no obstante que se advierte que quien no acate la disposición será sancionado, hay vecinos que hacen caso omiso. Agregaron que en la leyenda no se especifican los días correspondientes al horario de recolección, sino que de manera categórica se indica que quien se sorprenda tirando basura en el lugar se sancionará de acuerdo a lo que estipula el artículo de la ley general de desperdicios y desechos tóxicos. Quien se identificó con el nombre de Rogelio Torres González, subrayó que la situación de hacer caso omiso a los letreros de no tirar basura es generalizada, lo que ha constituido a Huejutla en una población sucia y por ende con riesgo de brotes de enfermedades de la piel y pulmonar. Si las autoridades del municipio –concluyó-, no aplican duras sanciones a quién y/o quienes se sorprenda tirando basura en lugares prohibidos, no se terminará con el problema de contaminación, que paradójicamente es generado por los mismos huejutlenses. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA CABAD ”masacró” a Mega Parque Descongestiona tráfico vehícular disposición de cambio de vialidad Detenido por drogo Urgente oficina de PROFECO para Huejutla: Abogado Alumnos de la UPH participan en la certificación del TOEFL