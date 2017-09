Cartelera Sabatina Fútbol de Chalahuiyapa La Liga de Fútbol de canchitas “Nueva Generación” de la comunidad de Chalahuiyapa a las 11:00 horas Súper Campeones vs. Real Vélez, a las 12:00 La Joyita vs. Centro, a las 13:00 Real Amigos vs. Chapecoense y a las 17:00 España vs. San Antonio. Deportes | Deportes 0 Comentarios Esta chica les presenta la Cartelera Sabatina. J1 de 3era División Hoy (sábado), arrancará el torneo 2017 – 2018 de la 3era División profesional y a las 16:00 horas en el estadio municipal “Carlos Fayad Orozco” los “Tordos” del Atlético Huejutla le dará la bienvenida a Liga de Fútbol de Tehuacán, Puebla. J17 de la Libre La Liga Municipal de Fútbol de Huejutla de la categoría Libre (LMFHL), presentó el rol de juegos de la apertura de la jornada 17: En el corral blanco 1: a las 16:00 horas Lomita Júnior vs. Jurisdicción y a las 18:00 Grupo Hidalgo vs. ACASA. En el corral blanco 2: a las 16:00 Tahuizán vs. Materiales Vite y a las 18:00 Auto Refacciones RM vs. ICESH. En el corral blanco 3: a las 16:00 Continental vs. CBTa. No. 5 y a las 18:00 Zona G vs. Aeroquip. En la unidad deportiva “Colalambre”: a las 16:00 Deportivo Colosio vs. Macuxtepetla y a las 18:00 Valedores vs. SNTE. J4 de “El Santuario” La Liga de Fútbol de las comunidades de “El Santuario” presentó el rol del inicio de la jornada 4 en la cancha de Chacatitla: a las 16:00 horas Atlético Papalotes vs. Deportivo Chalahuiyapa. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Guerreros, “sufrió” ante Real Amigos Real Platón 2 – 1 al Deportivo Centro Chacatitla “reprobó” a Telesecundarias Arrancará torneo femenil de fútbol Altas y bajas, para torneo de copa