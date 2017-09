Benjamín Ramos encabeza planilla única para la CNC Consideró que desde hace años, no hay trabajo de la CNC en la localidad, no se tienen bases, al grado que ni oficinas tiene actualmente. Benjamín Ramos Cruz, productor cañero del ejido Ignacio Zaragoza se perfila para dirigir el Comité Directivo Municipal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), toda vez que este sábado registró su planilla, ello dentro de la convocatoria emitida para la renovación de las dirigencias locales de esa organización adherente al PRI. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios RICARDO BALLESTEROS y Antonio Juárez, respaldaron a Benjamín Ramos como dirigente de la CNC en Valles Cabe recordar que en días pasados, el dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC Gerardo Limón Montelongo, anunció la emisión de la convocatoria para la renovación de los CDM para el periodo 2017-2020 y que el registro de planillas sería este sábado de 10:00 a 12:00 en las oficinas del PRI local. A las 10:52 horas del sábado, el delegado del proceso en Valles Demetrio Martínez Villalón, y tras instalar la Comisión de Procesos Internos, recibió la planilla que encabeza Ramos Cruz e informó que a las 18:00 horas sería informado de la procedencia o no de su registro. En entrevista, Benjamín Ramos expresó que al parecer se logró una planilla de unidad y en caso de que quede al frente de la CNC, dentro de sus primeros trabajos será retomar los trabajos de la organización. Consideró que desde hace años, no hay trabajo de la CNC en la localidad, no se tienen bases, al grado que ni oficinas tiene actualmente, por ello, su intención es abrir un local y por el ello, ya le solicitó al líder cañero Antonio Juárez, les facilite la casa de piedra ubicada en la avenida Vicente C. Salazar y Toltecas. Sobre su trayectoria Ramos Cruz informó que ha ocupado cargos dentro de la CNC en años anteriores, ha sido tres veces comisariado ejidal, integrante del Consejo de vigilancia, juez auxiliar en tres ocasiones, entre otros puestos más. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Excelente respuesta de la población al ciclo de cine móvil Celebraran 25 aniversario de la Procuraduría Agraria con presencia de Procurador Agrario Impusieron cofias a 190 alumnos de enfermería Anciana que padece de sus facultades vive abandonada Zona tenek paso dos días sin agua