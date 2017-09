Anciana que padece de sus facultades vive abandonada Una mujer de aproximadamente 68 años de edad, vive en el abandono en la colonia La Pimienta en una casa que ya no cuenta con los servicios básicos de agua y “luz” pero además está afectada de sus facultades mentales desde hace seis años cuando su madre falleció por lo cual, piden vecinos que las autoridades actúen y la atiendan. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LA CASA DONDE VIVE Esther Martínez no tiene los servicios básicos. Se trata de Esther Martínez Montoya quien vive en la privada Micos de la colonia La Pimienta y según refieren vecinos que la conocen de años, la mujer sale de su casa desde temprana hora antes de que amanezca y deambula no solo por ese sector sino en zonas retiradas arriesgándose a ser atropellada o sufrir una caída. Relataron los vecinos que la anciana es originaria del ejido Gustavo Garmendia, no se casó ni tuvo hijos y su estado de salud decayó anímicamente primero, tras la muerte de su hermano hace 12 años y después de su mamá Protasia Montoya al grado que actualmente los cree vivos. La preocupación de los vecinos es que, Esther Martínez sufra una caída debido a que camine mucho, como le sucedió hace dos meses o bien sea atropellada, pero además no come y está sumamente delgada y en precarias condiciones porque no tiene agua ni “luz” en su domicilio. Uno de los vecinos expresó que hace más de una semana acudió ante el DIF de Valles pidiendo interviniera y atendiera a la mujer sin embargo solamente lograron que dos parientes lejanos de ella se comprometieran a llevarle comida e incluso trabajadoras sociales del Hospital General quisieron ponerla bajo el resguardo de un familiar de 86 años el cual por sentido común no es apto. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Excelente respuesta de la población al ciclo de cine móvil Celebraran 25 aniversario de la Procuraduría Agraria con presencia de Procurador Agrario Impusieron cofias a 190 alumnos de enfermería Benjamín Ramos encabeza planilla única para la CNC Zona tenek paso dos días sin agua