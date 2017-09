Avanzamos con generación de empleos, disminución de la pobreza e importantes reformas: JM Carreras El Gobernador del Estado asiste al 5º Informe de Gobierno de EPN. Ciudad de México.- Tras asistir al 5º Informe de Gobierno del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, destacó que México avanza con la generación de empleos, disminución de la pobreza y una serie de importantes reformas que le dan rumbo al país. Estado | Estado 0 Comentarios 5º Informe del Presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario potosino enfatizó que nuestra nación vive un cambio trascendental en materia económica, al ser un polo que atrae inversiones como nunca antes; no solo por la posición geográfica envidiable, sino por el talento humano que nos caracteriza, y gracias a las y los mexicanos que dan su mejor esfuerzo. Dijo que este marco ha permitido que San Luis Potosí registre la llegada de importantes inversiones, las cuales superan los 3 mil millones de dólares, que se traducen en generación de empleos con indicadores históricos no solo para la entidad potosina. Al finalizar este evento, destacó que el trabajo conjunto de las instituciones se traduce en que más familias tienen mejor calidad de vida, esto al reducir los indicadores de pobreza y pobreza extrema, es por ello que reconoció que -con el respaldo de la federación- en San Luis Potosí se logró sacar de esta condición a miles de potosinos y potosinas. En materia educativa, destacó que como nunca se ha invertido en el desarrollo de infraestructura para modernización, construcción y equipamiento de escuelas, de la mano con la reforma y modelos educativos que impulsa el presidente Peña Nieto, que privilegian el aprendizaje de los estudiantes antes de la memorización, que representa un cambio que dará importantes frutos en un futuro cercano. Para el desarrollo transformador de la infraestructura de nuestro país, y en espacial de la entidad potosina, el jefe del Ejecutivo potosino, recordó que de la mano de la federación de consolida la modernización carretera, ejemplo de ello es el nuevo Anillo Periférico Metropolitano, el cual permite que la entidad responda a las nuevas demandas que la industria y la sociedad demandan, así como la inversión para la Carretera 57 en su tramo San Luis-Querétaro, el proyecto para modernizar la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale. Uno de los logros tangibles para los y las potosinas –agregó el mandatario- es el dinamismo que vivimos en la entidad en materia de turismo, como nunca antes el estado se consolida como un referente que atrae a visitantes, especialmente de aventura y de negocios, los cuales durante 2016 fueron cerca de 1 millón 500 mil, lo que ha incrementado las inversiones en hotelería y servicios, así como la ampliación del aeropuerto Internacional “Ponciano Arriaga” con una inversión de 400 millones de pesos. Agregó que este desarrollo no se limita a los polos industriales o centros metropolitanos, sino que el trabajo que empuja Enrique Peña abarca el campo con el desarrollo agrícola y ganadero, en este sentido, indicó que la entidad vive una transformación que permite la ampliación de los mercados, como es la llegada de la carne potosina al comercio árabe, o bien la consolidación de los invernaderos que han sido galardonados por su alta calidad y valor agregado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Oficialía Mayor impartió el curso “Actitud positiva, resiliencia para la gestión de cambio” Campaña “La Gira: Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro” DIF se deslinda de evento denominado “Encuentro Internacional de Novilleros Hidalgo, pionero en la implementación del sistema integral para el fortalecimiento de la Educación Media Superior “Hidalgo Mágico” te espera con los brazos abiertos.