Finalmente el proceso de renovación de la CNC se definió en base al respaldo de los comisariados ejidales quienes mediante sus firmas ofrecieron su apoyo a los contendientes, resultando Aurelio Martínez Feliciano con mayor número de firmas, lo cual fue resultado del trabajo que ha realizado la organización CCAPI desde hace años en las comunidades. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El acuerdo fue que Pascual Antonio Hernández habrá de ocupar la secretaría general de la CNC, además de que las carteras habrían de ser repartidas entre ambas organizaciones que representan, la CCAPI y la GDH, construyendo una sola organización que de trabajar en conjunta y en una misma dirección puede representar un peso importante en el proceso electoral. Algunos externos consideran que el proceso se quedó muy corto en cuanto a la participación, ya que les hubiese gustado observar una medición de fuerzas mayor con la participación de todos los ejidos del municipio como se ha realizado en años anteriores, sin embargo esto hubiese representado un mayor desgaste y profundizar una grieta entre ambas estructuras. También hay quienes observan en este proceso un triunfo de la CCAPI sobre GDH, o al menos permite remarcar quien tiene mayor presencia en las comunidades del municipio, ya que la organización de Adelaido Cabañas tiene de su lado espacios clave como la dirección de asuntos indígenas y la propia CDI, y estos no se pudieron aprovechar. Lo cierto es que en este momento se tendrá que cerrar filas en un mismo proyecto para sumar esfuerzos y poder concentrar la fuerza campesina y rural no solo hacia el proceso del 2018, sino a poder aterrizar beneficios que ayuden a las personas de las áreas más marginadas así como los productores que requieren de apoyo para poder crecer. Quien dio la sorpresa ayer fue el ex precandidato del PRI a la presidencia municipal, Odilón González, quien apareció en un evento perredista a donde acudió el grupo que mantiene la corriente gallardista en el municipio, lo cual deja claro hacia donde se dirigió finalmente después de buscar acercamiento con los grupos políticos. Habría que ver si esta acción es con el fin de respaldar la candidatura de Toño Costa en la alianza PAN-PRD, o si buscará quedarse con esta candidatura cerrando primero en los acuerdos con los gallardistas ya que es sabido su intención de participar nuevamente en busca de la candidatura.