El dirigente estatal del PAN Xavier Azuara Zúñiga, dejó entrever en la rueda de prensa que dio este sábado en Valles, que el método de selección de los candidatos para las próximas elecciones será por designación. Y es que, adelantó que probablemente para la siguiente semana, habrá de conformarse la Comisión Estatal Electoral del PAN, órgano que habrá de definir uno de los dos métodos que tiene dicho partido en sus estatutos que es, por elección interna o por designación.

Expresó que según las experiencias vividas en pasados procesos, donde Acción Nacional eligió a sus candidatos en contienda interna, había intromisión de otros partidos políticos que generaban división una vez pasado ese proceso, situación que en esta ocasión pretende impedirse.

El pasado viernes por la tarde, arribó a esta ciudad, Sarahí Velos quien es compañera de fórmula del empresario José Luis Chalita Manzur, ambos en busca de ser los Coordinadores de Organización del partido MORENA. Este sábado estuvo en el municipio de Xilitla y prevé una próxima gira por la huasteca sobre todo en el sur, junto con dicho empresario con el fin de presentarse con la militancia de MORENA debido a que en próximas semanas, la dirigencia nacional llevará a cabo la encuesta a través de la cual, elegirá cuál de las dos planillas ganará ese cargo.

Cabe recordar que en la ciudad de México, el proceso de elección para ese cargo generó división ya que, según ha trascendido a nivel nacional, no se informó de manera abierta sobre la forma en cómo se desarrolló esa encuesta ni se difundieron sus resultados y en ella, no salió favorecido quien era el favorito.

Sarahí Velos aseguró que en San Luis Potosí no pasará eso sino que, habrá "altura de miras" entre los representantes de ambas planillas que en el otro caso la representa el líder social Primo Dothé Mata afirmando que no debe de existir divisiones una vez que se emitan los resultados pero, veremos si es así.

El líder del PAN en Valles Francisco José Gómez Faisal, se pronunció en contra del endeudamiento de hasta 48 millones de pesos que avaló el Cabildo en pleno el pasado jueves en sesión. Adelantó que habrá de reunirse con sus regidores próximamente, para fijar una postura al respecto, y les pedirá que se pronuncien en contra de más endeudamientos ya que los pasivos del Ayuntamiento dijo, superan los 200 MDP.