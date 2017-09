Evitaron que la Policía actué en incidente vial

Huejutla, Hgo.- Incidente vial registrado sobre el bulevar Adolfo López Mateos de esta ciudad, finalmente no pudo ser atendido como corresponde por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del estado de Hidalgo destacamentado en la Sierra y Huasteca, ni tampoco por la Policía Local, puesto que llegaron dos camionetas con gente de alguna localidad que no permitió a los uniformados tratar el asunto que involucraba a un taxi y una combi del servicio público. Esto ocurrió la noche de ayer, a pocos metros del Bulevar Central Bicentenario de esta ciudad de Huejutla, lugar donde algunos uniformados se dijo que fueron amenazados con ser llevados a la localidad si continuaban realizando sus labores. En este incidente vial participaron activamente un vehículo del servicio público del transporte de taxis y una combi de alguna ruta del servicio público de esta municipalidad de la Huasteca hidalguense. Las cosas se pusieron difíciles para los uniformados destacamentados en esta ciudad, cuando al lugar arribaron 2 o 3 camionetas llevando a bordo a varias personas de alguna localidad de esta Huasteca hidalguense. Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores términos y fue unos minutos más tarde cuando los protagonistas de este incidente se retiraron del lugar para regresar a su lugar de origen, mientras los uniformados continuaron con sus labores de vigilancia.