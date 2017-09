Falleció ex dirigente de la UCLA

El comerciante de 49 años de edad fue llevado a la clínica del ISSSTE, lugar donde se presume que poco o nada pudieron hacer para sacarlo adelante. La noticia sobre la condición médica del Ex dirigente de la UCLA provocó que varios comerciantes del mercado municipal de Huejutla se concentraran en la clínica del ISSSTE de esta ciudad a esperar noticias relacionadas al estado de salud de sus compañeros. Extraoficialmente se sabe que el Exdirigente de la UCLA fue víctima de dos infartos, que ingresó a la Clínica del ISSSTE con vida, pero finalmente dejó de existir. Se presume que los restos mortales del Ex dirigente de la UCLA serán velados en su domicilio particular y posteriormente sepultado en el panteón municipal de Huejutla.