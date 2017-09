Definirá Morena por ternas a los coordinadores de organización en distritos Huejutla, Hidalgo.- El Coordinador Regional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Huasteca, Gelacio Velázquez; confirmó que de manera oportuna la dirigencia estatal ya decidió a las ternas que participarán en el proceso de insaculación o de consenso en la que se elegirán a los Coordinadores de Organización por cada Distrito Federal Electoral y por cada Distrito Local Electoral. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Gelacio Velázquez. Indicó que esta estrategia corresponde a la primera parte del Plan Nacional de Organización de MORENA y del cual se verá reflejado con un rotundo éxito después del proceso electoral federal. Seguidamente, señala que en cuanto a las actividades territoriales en lo que corresponde al Distrito 01 en Huejutla, la Coordinación Distrital y los Territoriales se enfocan actualmente en la conclusión del proceso iniciado hace ya algunos meses que consiste en la Constitución de los Comités y la foto credencialización de los mismos, actividad que se aplica de una manera permanente. Gelacio Velázquez, adelantó que tras concluir con esta etapa se iniciará otro proceso que ya se ha proyectado y que consiste en la Capacitación y la Formación Política de los Comites. Abundó que la elección de los Coordinadores de Organización ya no está en manos del Consejo Estatal sino que está en manos del Consejo Nacional quienes junto con la Comisión de Elecciones en su momento habrán de determinar la fecha y la metodología para la encuesta que se impulsará en los diversos Distritos Electorales, y para el caso de Huejutla se tienen tres aspirantes a Coordinar los trabajos con la posibilidad de incluir a dos más pero que esto ya queda en manos del Consejo Nacional. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA “QUE NO QUEDE PIEDRA SOBRE PIEDRA” De septiembre a diciembre INE instalará un Módulo Móvil en las Universidades Programas de combate a la pobreza son insuficientes: Sacerdote Cambian mosaico en el área de las Tamaleras: UCLA Falleció ex dirigente de la UCLA