Programas de combate a la pobreza  son insuficientes: Sacerdote

Calificó de alarmante la situación de pobreza en la cual viven muchas familias del país, del estado, y de la región Huasteca “los pobres van al día en su trabajo, casi no hay fuente de trabajo más que la milpa, por ello se vive en una situación muy alarmante”. Indicó que ante la situación de pobreza que se vive en la zona, mucha gente sale a trabajar a los contratos, pero esto es insuficiente, en ocasiones en los contratos no les pagan bien, sufren también por allá, dejan en el abandono a sus familias…”. Jesús Morfin Cartagena, dijo que se tiene que poner un remedio a esta situación que día con día se torna mucho más complicada “ciertamente que hacen falta muchos programas para combatir la pobreza, para ello se deben de crear mayores fuentes de empleo, para que no se tengan la necesidad de salir a otros lugares, desgraciadamente el campo ya no produce lo mismo de antes”. Insistió que en la Huasteca es necesario mayores fuentes de empleo para mejorar la situación de las familias, los cuales también reclaman una mejor alimentación, en especial para los niños y las madres de familia, sobretodo que se debe de aprovechar el consumo de lo que se produce en el campo de la zona.