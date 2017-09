De septiembre a diciembre INE instalará un Módulo Móvil en las Universidades Huejutla, Hidalgo.- Con la finalidad de que los jóvenes tengan la oportunidad de tramitar la credencial de elector, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Huejutla instalará un Módulo Móvil desde el primero de septiembre y hasta el 22 de diciembre en la Escuela Superior Huejutla, Universidad Politécnica Huejutla y Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, confirmó el Vocal Ejecutivo del INE, Oscar Ávila Aldana. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Oscar Ávila Aldana. Reconoció que un sector de la población menos participante son los jóvenes de 18 a 25 años, por ello es que se hace la promoción con un vehículo móvil que recorrerá todas las Universidades y se atenderá de acuerdo a las capacidades que se tengan en estas instituciones. Subrayó que en la Huasteca se instalará el Módulo Móvil en la Escuela Superior Huejutla, Universidad Politécnica Huejutla y Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. Oscar Ávila Aldana, señaló que previamente se dialoga con los responsables de las Universidades a efecto de que garantizan la participación de los jóvenes para que puedan tramitar oportunamente la credencial de elector con fotografía. Reconoció que generalmente los jóvenes universitarios se dedican al estudio y como consecuencia no tienen tiempo de acudir ante el Módulo Distrital del INE para tramitar la credencial y es por ello, que se acercará el servicio a ellos mediante los Módulos móviles. Finalmente, dijo que la Unidad Móvil del INE recorrerá cada una de las Universidades del Estado, por lo que exhortó a los jóvenes mayores de 18 años para que oportunamente acudan ante este Módulo y tramiten la credencial de elector con fotografía. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA “QUE NO QUEDE PIEDRA SOBRE PIEDRA” Programas de combate a la pobreza son insuficientes: Sacerdote Cambian mosaico en el área de las Tamaleras: UCLA Definirá Morena por ternas a los coordinadores de organización en distritos Falleció ex dirigente de la UCLA