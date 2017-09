“QUE NO QUEDE PIEDRA SOBRE PIEDRA” Reportaje histórico: HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios De un tajo, una trágica mañana, les fue arrancada la vida a seis humildes campesinos en las oficinas del CAM, de Huejutla, ubicadas en la ribera del río Chingüiñoso. Las lágrimas de mujeres y niños, esposas e hijos de los seis campesinos asesinados, aumentaron el caudal de agua del riachuelo conocido como Chingüiñoso. Comentan personas longevas y familiares de ya fallecidas, que recordar el Huejutla del ayer es volver a sentir el hastío de una existencia tranquila reglamentada por los oficios religiosos. Sin embargo, entre los fragmentos de la historia de Huejutla también hay trágicos y crueles, como el brutal conflicto agrario que terminó con la prosperidad de la región, el cual tuvo su origen en el reparto de tierras promovido por los caciques agraristas que se llevó a cabo entre los años de 1953 a 1958. Durante el periodo del reparto agrario y expansión de la ganadería muere Juvencio Nochebuena. Habitantes prominentes de Huejutla comentaron que con su fallecimiento surgió la anarquía en la región: “La agitación de los indígenas surgió cuando se muere Juvencio, quien tenía el control de todos los sectores sociales. Se murió y los comerciantes de fuera, que no son huastecos, empezaron a invadir las tierras de las comunidades. Nomás metían el ganado, sin permiso de nadie”. Fue en 1974 cuando surgen las primeras acciones de desposesión de los terrenos ganaderos, y aunque en muchas tomas de tierra no se presentó una réplica violenta porque los terratenientes estaban conscientes que ellos eran los invasores, en muchos otros casos la respuesta fue la brutal represión, especialmente de aquellos latifundistas considerados así mismo como los “verdaderos huastecos”, quienes mantenían influencias políticas con el gobierno del estado. Durante el conflicto, hubo muchos episodios sangrientos, como aquel que se llevo a cabo en la comunidad de Pepeyocatitla, municipio de Yahualica, cuando las mujeres mataron a elementos de la judicial que fueron con la intención de asustar a los hombres, de los cuales en una visita anterior ya habían asesinado a varios. La versión de los afectados fue la siguiente: “Llegaron queriendo mujer, los hombres andaban en la milpa, las querían violar a todas, las formaron para escoger a las más jovencitas. Nadie sabe cómo empezó pero agarraron los machetes y mataron al primero y luego a los otros… uno se fue corriendo, cayó ahí en la curva, cuando llegaron los hombres las mujeres ya habían acabado”. Pero quien destapó por completo el conflicto fue Luis Echeverría Álvarez, quien enojado por los asesinatos cometidos el 28 de julio de 1975 en las oficinas del Consejo Agrarista Mexicano (CAM), en la calle Generales Azuara, de Huejutla, por terratenientes, ordenó: “Que no quede piedra sobre piedra de esos caciques, que se invada todo”. Echeverría Álvarez no supo lo que destapó, los culpables de los asesinatos no fueron huastecos, fueron comerciantes, y en su discurso durante el acto de toma de protesta para gobernador de Javier Rojo Lugo manifestó: “Estamos encarcelando a los invasores de las tierra. Los principales instigadores son Pedro Beltrán; Lorenzo Delgado; Benito y Francisco Hernández, del CAM y CCI. Ya están tras las rejas. Hay quien los llama caciques, yo los llamo dirigentes”. Desde el inicio formal de las invasiones el promedio de presos en la cárcel de Huejutla rebasó su nivel histórico de 800 y llegó a tener a más de 1200 en condiciones inhumanas, entre ellos el valiente periodista Miguel Ángel Becerra Luna, que fue perseguido y encarcelado por sus publicaciones en contra de la injusticia institucionalizada. No obstante la casi generalizada recuperación de las tierras, que otra vez fueron robadas a los indígenas, los terratenientes siguieron cometiendo injusticias, entre ellas metían el ganado a las milpas y se marchaban, si el ganado era molestado llegaban con la policía. Asimismo, organizaban y asesinaban con “mano propia” a los dirigentes, participaban también en masacres colectivas. Datos tomados del libro denominado “El mugido de los coyotes”, de Juan Briseño. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA De septiembre a diciembre INE instalará un Módulo Móvil en las Universidades Programas de combate a la pobreza son insuficientes: Sacerdote Cambian mosaico en el área de las Tamaleras: UCLA Definirá Morena por ternas a los coordinadores de organización en distritos Falleció ex dirigente de la UCLA