Padres aún esperan que se designe a nuevo director Debido a que se han tomados acuerdos sin consultar a los padres de familia. Ya pasó la segunda semana de clases y la escuela primaria Francisco González Bocanegra, aún no cuenta con director y padres de familia, ya solicitan alguna autoridad para realizar las primeras reuniones para los planes de trabajo, debido a que se han tomados acuerdos sin consultar a los padres de familia. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios En las nuevas boletas de la escuela primaria Bocanegra y aun aparece la directora María Isabel Ramírez González. Ya transcurrieron dos semanas de clases y la escuela primaria Francisco G. Bocanegra, siguen sin ningún director, el cual está a cargo del supervisor de zona, Juan Besanilla Gaspar, quien les cerró la puerta a ciertos padres de familia, así como al mismo comité. Lo anterior lo dio a conocer la presidenta del comité de padres de familia Ana Guerrero Martínez, quien señaló que tiene conocimiento de una queja de las malas condiciones en la que se encuentra los servicios sanitarios, pero no han podido revisar, ya que le han cerrado el acceso. Asegura que son algunos padres de familia a quienes solamente se les permite el ingreso a la institución, para dialogar con el supervisor y docentes de sus hijos, y el resto son dejados en la calle sin que puedan ser atendidos. Refieren que temen que no exista ningún cambio en la dirección, ya que les informaron que pueden consultar a través de la plataforma las calificaciones de sus hijos y aún está al frente la profesora María Isabel Ramírez González.