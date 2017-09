Sarahí Velos en gira busca ganar Coordinación Estatal de MORENA El pasado viernes, Sarahí Esquivel Velos compañera de fórmula del empresario José Luis Chalita Manzur, comenzó una gira de trabajo por varios municipios entre ellos Valles y Xilitla y en próximos días por municipios de la huasteca sur con el fin de darse a conocer entre la ciudadanía en busca de obtener el cargo de la Coordinación Estatal del partido MORENA. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios SARAHÍ VELOS ESTUVO el pasado viernes reuniéndose con militantes de MORENA del Distrito IV federal Recordó que Chalita Manzur encabeza una de las dos planillas registradas por el Consejo Estatal del partido para ese cargo y que será a mediados de este mes cuando, desde el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA se llevarán a cabo las encuestas entre la población para elegir quien ocupará ese cargo. Explicó que el proceso de selección, se llevará a cabo por medio de una encuesta aplicada por MORENA a nivel nacional a mediados de septiembre, abierta a toda la sociedad potosina “por eso queremos que la gente nos conozca que sepa quiénes somos, que estamos interesados en contender por el encargo de organizadores estatales en San Luis Potosí. Respecto a la planilla oponente que encabeza el líder social Primo Dothé Mata dijo que hasta el momento, personalmente no lo conoce por lo cual no podría dar una opinión de su persona. Cuestionada si dicho proceso interno de MORENA en San Luis Potosí podría generar rupturas o divisiones al interior del partido tal y como sucedió en la ciudad de México, respondió que “llamamos a tener altura de miras, a saber y a entender que nadie de nosotros está contendiendo por contender o por una vulgar candidatura, estamos conscientes de que el encargo no es ocupar un cargo público sino abonar al proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obras, por eso no debe existir divisiones”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Registran 75 enfermos por Zika en la Jurisdicción V Invitan a participar en Expo ciencias SLP 2017 El parque Tantocob, una obra de calidad Sindicato de DAPA pedirá más días de aguinaldo Sección 26 del SNTE se quedó con nuestro dinero: jubilados