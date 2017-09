Sección 26 del SNTE se quedó con nuestro dinero: jubilados Hace unas semanas atrás les liberó la SEGE para el pago de prestaciones y bonos en las que tienen atraso. Profesores jubilados acusaron este jueves en rueda de prensa que la Sección 26 del SNTE se quedó con parte del dinero que hace unas semanas atrás les liberó la SEGE para el pago de prestaciones y bonos en las que tienen atraso. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios JUBILADOS SE QUEJAN que no les llegó a todos el pago anunciado hace poco más de dos semanas Los docentes retirados, se reunieron en la Plaza Principal y al respecto Francisco Ochoa Gómez expresó que gracias a las presiones hechas por sus compañeros de todo el estado desde hace unos meses, la SEGE hace un par de semanas atrás, les liberó 80 millones de pesos para el pago de cinco meses de adeudos así como otros 25 MDP más del bono de calidad. Sin embargo, acusó que la Sección 26 del SNTE a cargo del secretario general Alejo Rivera Ávila, solamente les pagó cuatro meses quedando pendiente aún agosto, mientras que de los 25 MDP a muchos de sus compañeros no se les ha pagado la jubilación complementaria y el bono de calidad cuando el compromiso era que todos serían cubiertos. “Los maestros estamos entablando la lucha, al margen de quienes, en lugar de apoyarnos, se han convertido en un obstáculo, porque las conquistas sindicales no se negocian, se exige el cumplimiento” expresó. “La Sección 26 no le pagó en la totalidad a los compañeros la jubilación complementaria y el bono de calidad de vida y del día del jubilado, es una desvergüenza del líder, que estamos bajando los recursos nosotros y él sigue haciendo esas viejas prácticas de querer manejar nuestro dinero como se le da su antojo, ya no es una organización sindical que defiende los intereses del magisterio, sino está mal utilizando los recursos” denunció. El compromiso de parte de Alejo Rivera y de la SEGE era que a más tardar el 31 de julio se les iba a pagar a los jubilados los rubros pendientes pero no fue así por tal motivo dijo que dicho líder será citado el 07 de septiembre ante el Congreso del Estado para que aclare las quejas de los docentes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sarahí Velos en gira busca ganar Coordinación Estatal de MORENA Registran 75 enfermos por Zika en la Jurisdicción V Invitan a participar en Expo ciencias SLP 2017 El parque Tantocob, una obra de calidad Sindicato de DAPA pedirá más días de aguinaldo