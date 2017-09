El chalán a punto de desaparecer Cientos de veces transporte acuático tanto de personas como de pesadas unidades AXTLA DE TERRAZAS- El Chalán del Municipio de Axtla de Terrazas, que desde hace más de 70 años ha sido testigo de tristes y lamentables acontecimientos, cientos de veces transporte acuático tanto de personas como de pesadas unidades con carga de naranja por ahí de los años 50, ahora está a punto de desaparecer y debido a la falta de mantenimiento en estos momentos presenta graves problemas de deterioro, lo que no por mucho tiempo podría dejar de funcionar. Axtla | Axtla 0 Comentarios Axtlenses sugieren el rescate del chalán Los viejos cables de acero y el fondo del mismo ya presentan importantes desgastes y podría convertirse en un riesgo para los usuarios. El fondo del chalán ha sido toponeado con pedazos de playera viejos para evitar que le entre el agua y se sumerja en el profundo río, lo anterior como una forma de manifestar que los axtlenses se resisten a perder la vieja barca de acero que por muchos años ha sido testigo de muchas generaciones y además una importante fuente de empleo para muchas familias, ya que la persona que lo dirige percibe un sueldo del municipio. Vecinos del lugar y usuarios del mismo opinan que debería ser rehabilitado para que continúe dando el servicio ya que es considerado como parte importante de la historia del Municipio. Al respecto, Cándido Pozos Hernández, manifestó a este medio que durante 50 años prestó sus servicios de “chalanero” y fue testigo fiel de los tristes acontecimientos que sucedieron en el Río Axtla y uno que marcó su historia fue cuando la camioneta en la que viajaba una pareja cayó a las profundas aguas sin que él pudiera hacer nada aún cuando lo intentó. A los 20 años de edad, inició a trabajar en el chalan percibiendo un sueldo de 600 pesos por semana, hace tres años lo pensionaron y ahora vive de lo que percibe, sin embargo considera el transporte acuático no debe desaparecer y coincide con los habitantes debe ser rescatado como parte de la historia del municipio. La instalación del chalán fue iniciativa de del Ex Alcalde Octavio Terrazas (+) hace 75 años y fue manipulado por primera vez por José Lara Hernández, quien lo hizo por un lapso de 45 años. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Autoridades se preparan para las fiestas patrias 50 por ciento para los morosos en multas y recargos Alcalde JCHR entregó donación a albergue escolar de Ayotoxco Alcalde, entregó motocicletas a la DSPyTM Municipio otorgará becas a estudiantes universitarios