Un llamado a que se cuiden lanzo el presidente municipal Jorge Terán Juárez, a todos aquellos funcionarios municipales que ya andan alborotados buscando la posibilidad de una candidatura y que se han volcado precisamente en las redes sociales para sacar a la luz sus intenciones.

Aunque apoyados en diferentes estrategias, ya hay quienes están usando estas plataformas para su promoción, y aunque Terán dijo desconocer de quienes se trataban, si les mando como mensaje que debían de cuidar la cosas que estaban haciendo, dado que este próximo proceso electoral será de los más observados por las instancias electorales, y la promoción en cualquiera de las plataformas existentes también es fiscalizada, al igual que los recursos que utilicen para obtenerla.

En el ayuntamiento actual son varios quienes andan ya acelerados haciéndose notar, pues ya les dijeron en el PRI que las decisiones para designar candidatos dependerán, además de la trayectoria dentro del instituto político, y la fuerza que tengan en los sectores, habrán de medirse con una encuesta para conocer que tanto y a quienes conoce la ciudadanía, por lo que la opción de proyectar su imagen como sea y donde sea, está siendo adoptada.

A quien en cuanto a la estrategia tal vez se le paso la mano, fue a la síndico municipal María de Lourdes Rodríguez Ramírez, quien desde hace semanas esta haciendo su sondeo personal con quien se encuentra, preguntando qué tal esta su imagen como para ser candidata a diputada, toda vez que la semana pasada declaro a los medios de comunicación que ya cuatro partidos la buscaron para ofrecerle una candidatura, propuestas que dijo rechazo.

La estrategia de hacerse la importante o la interesante, todo indica que no le servirá de nada en el tricolor, donde hay figuras de más peso que también buscan un lugar, existiendo voces que señalan sus declaraciones van más que nada para poner a modo su salida al partido Verde, donde la carencia de figuras y su cercanía con los mandamases del mismo, le daría una candidatura a diputada por defaul.

No hay que dejar de lado la molestia de los regidores, algunos de su partido, quienes ya no la ven con buenos ojos, tras la férrea batalla que ha emprendido la sindico para ocultarles la situación de los laudos, que ya se encuentra en 49 millones de pesos, y sobre todo los nombres y apellidos de quienes tienen demandada a la administración; la situación es tan grave que ya alguno dijo esta el aire el buscar la forma de removerla de la sindicatura.

Quien de nueva cuenta se encuentra de visita en la huasteca es Enrique Galindo, ex comisionado de la Policía Federal y uno de los nombres que más suena para llegar a ser candidato a la senaduría por el PRI; últimamente se ha dejado ver en compañía de amistades de muchos años en diferentes regiones el estado.

Sin duda el comisionado goza de la simpatía de muchos sectores dentro y fuera del PRI, pero sobre todo con respaldos donde realmente se necesita para poder aspirar a la candidatura, que a pesar de que es de todos conocido que posiciones de ese nivel no se negocian en lo local, más de alguno está buscando las formas de hacerle sombra a Ceballos optando por la denominada guerra sucia.