Apreciaciones Aun cuando se asegura que los documentos que presentó la planilla única a la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina en Coxcatlán, esto será solventado en tiempo y forma por lo que será quien quede al frente de dicha organización, lo que significa que el ex alcalde Raúl de Jesús González Vega habrá ganado uno de los round de la lucha interna que se espera se siga dando al interior del Partido Revolucionario Institucional en el municipio en la búsqueda del poder y no por la dirigencia municipal, sino por todos los sectores y organizaciones que le permitan por supuesto liderear y poder imponer a su próximo candidato, que en este caso según como se presente la convocatoria se encuentra entre Roberto Cruz Hurtado o Lilian Fullahondo González, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios por la equidad de género, sin embargo aun falta lo que pueda presentar la dirigencia municipal encabezada por el alcalde Manuel Morales Ramírez y su esposa Kuoying Lee Luevano quienes estarán apelando ya que la planilla que se estaría presentando para su registro y no pudo hacerlo por cambiar de sede el lugar del registro, presentaban una lista de 26 firmas de 28 que eran en total y la planilla encabezada por Wulfrano García presentaba 20 lo que deja la duda en las firmas en algunas de ambas partes, lo que sin embargo no significará nada ya que con tal de no dividir más al partido todo quedará en la incógnita y será el estado quien determine la situación. Los ataques políticos contra la administración que encabeza Carolina Ramírez Villegas de Huehuetlán se siguen registrando en las redes sociales, sobre todo contra el tema de la basura y del boulevard de la delegación de Huichihuayán, sin embargo es de reconocer como la población que de alguna manera se ha visto beneficiada le brinda su reconocimiento y al menos eso quedó demostrado en la ampliación Huichihuayán en donde además de la inauguración y de los alimentos, brindaron una misa de acción de gracias en su honor y el párroco elevo sus plegarias en favor de la alcaldesa pero además contrataron música para poner a bailar a los funcionarios que acompañaron a la munícipe. Se ha estado llevando a cabo en diferentes localidades, lo que indica que aunque poco la edil ha buscado realizar su trabajo contra marea aplicando el poco recurso que llega del estado y la federación. En Tanlajás temor se tiene por posibles casos de zika ya que aun cuando la secretaría de salud no ha confirmado los casos hay habitantes que se quejan de los diferentes síntomas que podrían derivarse de dicha enfermedad, siendo lo más grave que algunos presentan varios síntomas juntos como vómito, diarrea y fiebre, lo que los mantiene en estado grave ante la deshidratación que presentan.