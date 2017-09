Apreciaciones La reciente incursión de Juan Zepeda en busca de la candidatura a la presidencia de la república por el PRD, ha generado una serie de reacciones adversas tanto dentro como fuera del partido del sol azteca, toda vez que para los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, es un traidor por no haber declinado a favor de Delfina Gómez en el Estado de México y se le acusa de haber negociado con el PRI para que ganara Del Mazo. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios En el estado fue cobijado por la corriente gallardista en un evento organizado en la capital del estado, y se le cataloga como la carta fuerte del PRI para contrarrestar el efecto AMLO al representar al llamado Frente Amplio Opositor que buscaría la alianza con el PAN para formar un bloque más fuerte que capitalizaría los votos de rechazo al PRI, evitando que lleguen al proyecto de MORENA. Lo cierto es que al menos la denominada Nueva Izquierda ha comenzado a moverse en pro de buscar la presidencia de la república, en tanto que los demás grupos permanecen inertes todavía o con poca movilidad, en espera de conocer cuáles son sus opciones para sumarse, ya que una gran parte considera sumarse a AMLO. En lo que respecta al PRI no se ha observado una definición clara sobre quien habrá de ser el abanderado para la presidencia, aunque las figuras del secretario de Hacienda José Antonio Meade, así como del mismo Secretario de Educación Aurelio Nuño y de Gobernación Osorio Chong, parecen ser los más fuertes para obtenerla. Por el lado del PAN, quienes se mantienen son la esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, así como el presidente nacional del partido Ricardo Anaya, quien se ha visto envuelto en escándalos recientemente por presunta corrupción, lo cual afirma es parte de la campaña negra por no haber accedido a respaldar las propuestas del ejecutivo federal, mientras el gobernador de Puebla trae arrastrando el problema de los huachicoleros. De esta forma se puede observar que ya al menos la guerra sucia está a todo lo que da previo a que se den las definiciones, y seguramente cuando inicie el proceso se habrá de observar con mayor intensidad buscándose todos los trapitos sucios unos a otros para denostarse no solo como políticos, sino como personas, más que presentar propuestas a la ciudadanía. En el ámbito local seguramente se estarán dando este tipo de pleitos mucho antes incluso de que dé inicio el proceso electoral. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones