Comerciantes Invaden paradero: transportistas Representante de comerciantes "El Laurel" instaló ambulantes en la parada de ascenso y descenso de esta ruta de transporte. Piden al alcalde intervenir "para no tener un conflicto mayor que lamentar entre transportistas y comerciantes". HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Integrantes del Comité de la ruta Parque de Poblamiento "Grupo Solidaridad", están solicitando al Edil Raúl Badillo Ramírez atención a lo que ellos consideran como una problemática latente en su área de trabajo. Huejutla, Hgo.- Con un documento fechado el 24 de agosto pasado, integrantes del Comité de la ruta Parque de Poblamiento "Grupo Solidaridad", están solicitando al Edil Raúl Badillo Ramírez atención a lo que ellos consideran como una problemática latente en la invasión de los paraderos de la ruta de transporte tanto por comerciantes de la organización LAUREL y taxistas. La misiva que presenta la fecha de recibido 24 de agosto del 2017 por personal de la Presidencia municipal de Huejutla, contiene 8 puntos específicos y está firmada por Oriol Medrano Céspedes, Norberto León Juárez, Hortensia Vélez Cruz, Erick David Monroy Vargas y Abelardo Villegas Galván, integrantes del Grupo Solidaridad de la ruta Parque de Poblamiento. "Nosotros estamos pidiendo respeto a los paraderos que determinó el personal de la oficina Regional de la Secretaría de Movilidad y Transporte destacamentado en la Huasteca y Sierra hidalguense", dijeron, además de mencionar que no caerán en ninguna provocación que vaya a generar un estado de violencia con otros gremios sociales, por lo cual dejan ver que este lunes 4 de septiembre van a reunirse con el Edil local de Huejutla, para tratar lo relacionado con la problemática que han venido enfrentando en días últimos. En el inciso número 1 de su documento los transportistas de la ruta Parque de Poblamiento-Centro refieren que llevan 26 años trabajando sin ningún problema grave, sin embargo el representante de los comerciantes "El Laurel" invaden el lugar que la autoridad correspondiente determinó oficialmente como base de ascenso y descenso", por lo cual están pidiendo la intervención de la autoridad municipal . Piden también se trate lo relacionado con la laguna de agua de lluvia que se forma exactamente al ingresar a la avenida María Elena Señudo de Núñez, pues aseguran que esto afecta a todos los conductores que circulan por dicho espacio del municipio de Huejutla, además de referir que hay algunos problemas en la ex glorieta Juárez, sobre todo en horas pico y cuando dicen que los taxistas invaden deliberadamente la zona de ascenso y descenso de pasajeros, "esto nos genera algunos altercados con ellos", anotan en su documento. Los conductores están solicitando también que se concluya en su totalidad la obra de pavimentación que se realiza en la calle principal del Parque de Poblamiento, entre otras anomalías que dicen van en detrimento del servicio que ofrecen a la ciudadanía de este municipio de Huejutla, concluyeron, además de reiterar que mañana estarán con el Edil de esta cabecera distrital, la Subsecretaría de gobierno y la sede regional de la oficina de la Secretaría de Movilidad y Transporte.