Ex aspirante priísta Odilón González se suma a grupo de la corriente Gallardista  

El evento se llevó a cabo el pasado fin de semana en la capital del estado, a donde acudió una delegación de perredistas del municipio, de la corriente denominada “Gallardistas”, para recibir al aspirante a la candidatura a la presidencia de la república Juan Zepeda, en un encuentro con militantes y simpatizantes. Sin embargo trascendió en las fotografías la presencia del ex precandidato priísta, Odilón González, sentado en unas de las gradas observando el evento, por lo que se asume que ha buscado acercamiento con esta corriente política de izquierda con intención de contender. Hasta el momento el ex aspirante no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto aunque se han generado ya varias tanto en las redes sociales como entre figuras políticas de los diferentes partidos políticos.