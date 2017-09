Antorcha revende predios en la Plan de Ayala acusan

Portando pancartas en las que se leían “Únicos y legítimos dueños de la Buenos Aires somos los ejidatarios de Plan de Ayala” y “Ya basta de mentir… Antorcha Campesina”, Gerardo Nava Banda, Rosalba Vázquez Franco y la juez auxiliar de ese sector Beatriz Treviño, acompañadas de un grupo de vecinos, se manifestaron en la Plaza Principal contra dicha organización. Vázquez Franco pidió que el proceso de regularización que asegura reporta avances, debe llevarse a cabo en paz, conforme a derecho, respetándose a los posesionarios a quienes el Gobierno del Estado recientemente les dio certeza con la entrega de escrituras. “Nosotros queremos la paz y la tranquilidad, por eso estamos en el proyecto de regularización y no es justo que ellos se anden colgando que están escriturando siendo que nosotros tenemos el proyecto” acusó Rosalba Vázquez. Nava Banda denunció que la semana pasada, él iba a realizar labores de limpieza en un predio de su propiedad cuando fue rodeado de integrantes de Antorcha comandados por Santiago Reyes y Enedina Lara, quienes le alegaban que no era el verdadero dueño de esas parcelas. Acusó que dicha organización, ahora anda haciendo el negocio invadiendo predios para después venderlos en cantidades de 5 mil en adelante. Por su parte, Beatriz Treviño acusó que le ha tocado ser agredida por miembros de esa organización, por lo cual pide que la autoridad judicial continúe con las demandas penales por invasión que existen, pero además llamó para que la gente no se deje engañar. Calificó como falso que Antorcha Campesina haya gestionado la instalación del servicio de agua potable en la zona y de otros beneficios, ya que dijo los únicos que tienen la facultad de avalar la introducción de beneficios son ellos como ejidatarios.