Alcaldes si pueden dar informes de gobierno a los ciudadanos: INE Prácticamente el desconocimiento a los lineamientos que en materia electoral existen, fue lo que generó las versiones durante los últimos días que los alcaldes estarían impedidos de presentar sus informes de gobierno ante la ciudadanía, pues se juzgarían como actos anticipados de campaña, ya que a decir del INE, la ley en la materia es clara y existe desde mucho antes de que el instituto buscara imponer un lineamiento de "piso parejo" a partir del 8 de Septiembre, fecha en que oficialmente da inicio el proceso electoral federal. Ciudad Valles Juan Manuel Méndez, Vocal Ejecutivo de Distrito 04 de INE. Entrevistado sobre este tema, el vocal ejecutivo del distrito 04 del Instituto Nacional Electoral, Juan Manuel Méndez, dio a conocer el fundamento que restringe el periodo para la promoción de los informes de los servidores públicos, plasmado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, "la ley es muy clara, el artículo 242, nos marca que los informes de los funcionarios públicos, tienen la posibilidad de 7 días antes y 5 días después emitir sus mensajes, ahorita no estamos en periodo de campaña, entonces aquí hay una dualidad, hay gente que está manifestando la intención de buscar una candidatura y ellos están en todo su debido derecho, lo que todavía no se pueden hacer son actos anticipados de campaña, eso si no se debe hacer, la ley es clara al respecto, no se pueden contratar tiempos para radio y televisión, eso está perfectamente definido por la ley en cuanto a la circunstancia de que esta atribución le corresponde solamente al instituto, incluso dentro del ámbito local, los mensajes, los spots promocionales de los partidos y candidatos corresponden solamente al INE, entonces eso es lo que no se puede hacer". Respecto a los lineamientos que el Consejo General del INE había planteado, dijo en gran parte el rechazo de los mismos se dio por desconocimiento de las partes, ya que en el caso de los informes de gobierno los tiempos están debidamente marcados y si pueden emitir promocionales con la imagen del funcionario, "se habían emitido unos lineamientos que le habían llamado piso parejo, que fueron revocados por el tribunal, fueron seriamente impugnados, pero realmente lo que se pretendía era una equidad mayor en la contienda y limitar un poco las apariciones públicas, el manejo de algunos fondos públicos, el uso de campañas etc, eso está en la ley, eso en ningún momento se debe hacer, con lineamientos o sin lineamientos la ley es clara al respecto y los servidores públicos deben de obtenerse y hay tiempos en los que deben dejar sus puestos, varían en cada una de las elecciones y podrá aspirar a alguna candidatura", "como es un informe personal ahí si aparece la imagen o la voz del servidor, si en ese sentido solamente es la única situación, toda la propaganda personalizada todo está prohibido", dijo el vocal ejecutivo. En cuanto a la vigilancia que se dará de parte del INE para detectar su algún funcionario o ciudadano está realizando actos anticipados de campaña, dijo cuentan con sus respectivas áreas de análisis y monitoreo de manera permanente, "los vigila el consejo general y la calidad de los espacios noticiosos porque hay propaganda vestida de noticia, y si existe una estructura dentro del instituto que fiscaliza los gastos", finalizó.