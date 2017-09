En Axtla de Terrazas a pesar de que aún no se registraban lluvias durante la mañana de ayer, el rio comenzó a elevar su nivel y a presentar el agua turbia, sin embargo este se derivó de las lluvias que se registraban en diferentes puntos de la parte alta de la sierra y que posteriormente se presentó en las zonas centros de los municipios generando encharcamientos, por fortuna en caso de que pueda presentarse una contingencia la coordinación estatal de la región 6 se reporta preparada para actuar para albergar a quienes así lo necesiten y apoyar en la alimentación, aun cuando para ello las direcciones de protección civil han tenido que modificar algunos de los albergues que se tenían destinados para estos casos al haberse señalado por parte de la dirección general del DIF, que no se deben de utilizar las escuelas para dichos propósitos a fin de no afectar en sus estudios a los menores, aun cuando tratándose de inundaciones, que es lo que podría prevalecer en esta temporada, los niños no acudirían a sus escuelas ya que muchos tienen que pasar los arroyos y correrían el riesgo de ahogarse.

En temas de política, en el mismo municipio de Coxcatlán, ya se evidenció el hecho de que dentro de los aspirantes a la dirigencia del comité municipal electoral se encuentran enlistados dos miembros del Partido Revolucionario Institucional y además una hermana del ex alcalde Raúl de Jesús González Vega, sin embargo así mismo se encuentra en la lista Antonio González Flores quien en su momento fungió como oficial del registro civil en la administración panista del alcalde Omar Alberto Soni Bulos, lo que indica que de alguna manera cada partido se encuentra buscando los perfiles más aptos para que puedan apoyarlos desde el interior del comité municipal, pero además entre los interesados se encuentra un ex presidente de dicho comité como es José Juan Soberanes Zavala y extrañamente no se encuentra el ex presidente en las elecciones del 2015 como es Miguel Reyes Reyes, quien desde que dejó su cargo manifestó que no quería enfrentar otra contienda como la vivida durante su estancia en el lugar por haberse presentado la toma de las instalaciones al final del proceso