Tras ser llamado de urgencia el pasado viernes a la capital potosina a oficinas centrales de la Junta Local, el titular en este distrito del INE Juan Manuel Méndez afirmó que los alcaldes si podrán rendir sus informes de gobierno como lo habían estado haciendo los últimos años, luego de que se difundiera que no iban a poder hacerlo por la veda electoral que se había anunciado.

En el caso de Valles, primero se había manejado que el 30 de septiembre el alcalde Jorge Terán daría su informe pero, después hubo un titubeo y se llegó a señalar que solo sería entregado el documento al Cabildo pero finalmente el edil confirmó que en la fecha señalada el evento se desarrollará de manera normal como se ha venido haciendo.

De nueva cuenta, el tema del parque "Tantocob" dio de que hablar este fin de semana ya que, la asociación Agenda Ciudadana reveló a través de su cuenta en Facebook, varias imágenes del camino asfaltado pero que presenta baches cuando ni siquiera se ha usado o inaugurado el espacio.

En las imágenes se muestra que personal responsable de la obra realiza labores de reparación de la vialidad pero da un mal aspecto porque las tonalidades del asfalto son distintas.

La calidad significa hacer las cosas bien y a la primera, y cuando una obra como en este caso el parque, la reparan cuando aún ni se entrega o culmina, no puede asegurarse que tenga esa cualidad.

Es la segunda ocasión en que imágenes de dicho parque son compartidas infinidad de veces a través de esa red social ya que hace unos meses atrás, fueron difundidas fotografías donde se muestran los encharcamientos provocados por las lluvias.

Comenzó la cuenta regresiva para el primer aniversario de la caída de las escamas del puente El Cascabel ya que, será en próximos días cuando se cumpla un año de ese lamentable incidente que ha causado afectaciones a automovilistas.

Y es que, quienes provienen de la capital lo primero que se topan al entrar a la ciudad es un anuncio de desviación del camino debido a que aún no culminan los trabajos de rehabilitación que también han generado muchas críticas por su alto costo y por lo que se está haciendo dicen, no lo vale.

Surgió la tensión de nueva cuenta en el asentamiento irregular de Buenos Aires ya que este lunes, ejidatarios de Plan de Ayala acusaron a la organización Antorcha Campesina de estar desestabilizando la paz en ese sector.

Ello se dio luego de una serie de hechos registrados la semana pasada cuando hubo el incendio de una vivienda y el intento de invasión de un predio en donde tuvo que intervenir la Policía Municipal donde las partes involucradas se lanzaron acusaciones.

Veremos cuál será la reacción o postura que asuma al respecto Antorcha Campesina, organización de la que se sabe, está estrenando a una mujer como nueva dirigente local tras el cambio de Miguel Ángel Álvarez López y quien fue llamado a otra encomienda en un municipio del estado potosino.