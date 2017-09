Jalón de orejas a priístas dio delegado Durante la toma de protesta de la nueva directiva local del PRI el Delegado General del CEN del PRI invitó lideres e integrantes del partido a la unidad real y no andar con simulaciones Xilitla, S.L.P.- Ante la asistencia de un nutrido grupo de priístas la tarde de ayer domingo Jorge Chafino Izunza, Delegado General de Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional se reunió con ex alcaldes de este municipio y militantes de su partido para tomar la protesta a los integrantes de la estructura del Comité Directivo Municipal del PRI. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Toma protesta del nuevo Comité Directivo Municipal del PRI a cargo de Jorge Chafino Izunza. El gran ausente Gonzalo Santos Guzmán, quien sólo envió a sus representantes. Entre los asistentes se dejó ver Enrique Galindo Ceballos, quien no accedió a dar entrevista y sólo se limitó a decir que estaba de visita en el Pueblo Mágico. Se contó con la presencia María de Rosario Sánchez Olivares, Secretaria General del Comité Directivo Estatal, diputada Martha Orta Rodríguez, Dirigente Estatal de la CNOP, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría Alcaldesa de Aquismón, Martín Reina Fuente Secretario de Organización del CDE, Rafael Herbert Ceballos representante del Lic. Constantino Méndez, Dirigente estatal de la Unidad Revolucionaria y entre otros alcaldes de los vecinos municipios de la región huasteca. Al tomar la palabra del delegado del PRI aclaró que el Comité es provisional porque así lo marcan los estatutos de su partido y porque entrarán el próximo 1 de septiembre en el año electoral y las elecciones democráticas serán hasta después del proceso del año 2018 ya que la ley impide a hacer procesos internos. Mencionó que nadie impuso a quienes contarán con la responsabilidad de sacar adelante al partido y para lo cual se debe estar unidos al tiempo que se dirigió a la Presidenta del CDM y al Secretario Enrique Melindes “quiero decirles que no se sacaron la lotería, ni tiempo para andar luna de miel en el puesto que ahora tienen, porque de repente cuando uno le dan un puesto lo disfruta, recorre el estado y las comunidades ustedes no tienen tiempo y tendrán que trabajar las 24 horas del día para que ganen la confianza de la gente”, les aclaró. Quedando integrada la directiva local del PRI como; Arquitecta Araceli Villeda como Presidenta, Enrique Melindes como Secretario del partido, Aracely Terrazas en Finanzas, como vocales Carlos Llamazares, y María Dolores Olguín. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ayuntamiento pide disculpas por show inapropiado de payaso Entregan paquetes de láminas a familias PROFEPA realiza inspección en bosque de niebla Cabalgantes aplauden a Pacheco por impulsar tradición ecuestre No todos los adultos han cobrado 70 y Más