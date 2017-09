Escuelas de tiempo completo no tienen gas y otros productos *Esto complica la elaboración de los alimentos de los escolares. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Subdirector de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública en la Sierra y Huasteca hidalguense, Floriberto Mendoza Castelán. Huejutla, Hgo.- Será el coordinador estatal de escuelas de tiempo completo quien deba resolver el desabasto de algunos productos de primera necesidad y el gas LP., que se dijo no llegó a los centros escolares de este modelo educativo que mantiene a los escolares dentro del plantel de educación básica en un horario establecido de 08:00 de la mañana a las 16:00 horas. De esta manera lo dio a conocer el Subdirector de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública en la Sierra y Huasteca hidalguense, Floriberto Mendoza Castelán, quien además detalla que han sido excluidos en esta forma nueva de la distribución de alimentos y otros productos que permitan atender la situación alimentaria de alumnos y alumnas de este nivel educativo. Mendoza Castelán lamenta que no se tenga todos los productos en los centros educativos de la región, sin embargo también refiere que como todo sistema nuevo presenta algunos problemas que confía serán solventados al corto plazo en cada una de las escuelas de tiempo completo. El representante de la SEP en la Huasteca hidalguense refiere que ya hubo algunas reacciones por parte de los directivos hacia el Coordinador Estatal de lo que llama sistema nuevo de distribución de víveres y otros productos en los centros escolares de tiempo completo que operan en esta región, “la inconformidad ya se manifestó con los directores el viernes pasado que hicieron ver algunas cosas para evitar este tipo de irregularidades, sin embargo vamos esperar la reacción de los padres de familia que ya se dio muy pronunciada en algunos casos”, comenta. Floriberto Mendoza pide paciencia a padres de familia y docentes, sobre todo cuando refiere que el coordinador de distribución está preocupado por lo que está pasando ahora y espera que en los días próximos todo quede resuelto como corresponde”, concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Responsabilizan a Derechos Humanos en Las Américas Toman Protesta a Vocal del Registro Federal de Electores Policía alerta contra carteristas Adultos mayores huastecos recibieron constancias y certificados en Machetla I Mujer detenida en operativo policiaco