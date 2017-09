Responsabilizan a Derechos Humanos en Las Américas No hay derechos vulnerados en colonia Las Américas, los inconformes son vecinos conflictivos de la colonia Mirador y están demandados. El cierre fue una petición de los vecinos ante la inseguridad que existe en la zona. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Muestran la denuncia legal presentada ante el MP contra Edith Soni Ramírez y Jorge Isac del Ángel Banda Muestran con credencial de elector que los “conflictivos” pertenecen a la colonia Mirador, no a Las Américas. Los accesos al domicilio en mención por la calle Guadiana de la colonia Mirador está plenamente demostrado en la denuncia penal por daños. Huejutla, Hgo.- Autoridades de la colonia Las Américas se presentaron a la redacción de Zunoticia para aclarar la versión de Edith Soni Ramírez de quien dijo ella vive en la colonia El Mirador y no en Las Américas como hace mención, a quien calificaron como conflictiva, así como a Jorge Isaac del Ángel Banda con quienes libran una denuncia en la agencia del ministerio público por daños. Además responsabilizaron a la visitaduría regional de la Comisión de los Derechos Humano a quien señalan de dar “la versión sin investigar en la colonia” De acuerdo con la postura de José Antonio Ruiz Lara, Juanita Jiménez, Elodia Lara Cruz y Alejandra Castellanos, integrantes de la delegación y ciudadanos de la misma colonia, revelan que la señora que menciona el reportero en la edición del pasado sábado 2 de septiembre, “primero aclaramos que quien declara no es vecina de la colonia”. Destaca que la decisión de cerrar la calle fue una iniciativa de los vecinos “es un callejón sin salida, donde los malandrines se escapan tras robar a un vecino, tenemos varios casos delicados, desde un secuestro, un robo a casa habitación, el robo de un auto y muchas situaciones más, lo que nos obliga buscar alternativas, primero de seguridad para los vecinos”. “Buscamos evitar que los delincuentes escapen por esa parte, como ha pasado, los delincuentes buscan una salida rápida y ésta lo es. Por conflicto con las personas mencionadas que viven en cerrada Ríos de Janeiro de la colonia Mirador. Específicamente Edith Soni Ramírez y Jorge Isac del Ángel Banda”, no se ha podido concretar el cierre de la barda para seguridad de los vecinos. Refutan el señalamiento sobre violación a los derechos humanos que se dicen estos vecinos son víctimas, “No hay ninguna violación a los derechos humanos, ya que el máximo bien humano y legal que se tutela es la vida y con ello la seguridad”. “La queja de esta señora de que no se le dejó instalar el sistema de cable, cuenta con el cien por ciento acceso transitable por la calle cerrada Guadiana, que es de la colonia Mirador, que es algo probado con la copia de su IFE y además ya cuenta con servicio de telecable y queremos aclarar que los vecinos de Las Américas somos muy respetuosos de las instituciones y las autoridades”. “Sí sentimos cierta responsabilidad de Derechos Humanos, porque no ha investigado el asunto y da por cierto hechos que no son verídicos. Invitamos a Derechos Humanos a que acuda a una asamblea a la colonia o que hagan bien su trabajo, ya que por eso perciben un salario. De algo que aun no es grave quieren hacerlo un problema grande por falta de objetividad de la esta dependencia”. Revela que de parte de los declarantes en el medio escrito no existe alguna acción legal “nosotros si levantamos denuncia ante el MP por los daños de dichos vecinos de la colonia Mirador y se está solicitando la intervención de la H. Asamblea municipal para resolver este asunto. Finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Toman Protesta a Vocal del Registro Federal de Electores Escuelas de tiempo completo no tienen gas y otros productos Policía alerta contra carteristas Adultos mayores huastecos recibieron constancias y certificados en Machetla I Mujer detenida en operativo policiaco