El talento de los Hidalguenses,  clave del éxito: Omar Fayad

Pachuca, Hgo.- El de Omar Fayad es un gobierno honesto y transparente que toma como base del éxito el talento de los hidalguenses, con decisiones útiles que parten de la realidad de nuestro estado pero que a su vez mantiene cercanía permanente con todos los actores sociales, grupos políticos y ciudadanía en general. Gracias a la implementación de diversas estrategias que propician los espacios necesarios para la resolución de las problemáticas y necesidades, se ha creado un espacio de rendición de cuentas, para que la población vea lo que se hace y pueda calificar el desempeño de la administración estatal. Se aprovecha la tecnología e innovación no sólo para construir clínicas, hospitales, escuelas, drenaje, luz, agua potable, sino para llevar lo que la gente necesita hasta donde haga falta. Ahí se trabaja para cubrir las prioridades, como el servicio de internet, pues sólo con la incorporación a la conectividad, en la vida diaria se podrá detonar el talento de los hidalguenses, en beneficio de las comunidades, pero sobre todo, de cada una de las familias. Así lo refirió el mandatario hidalguense, quien con la premisa de ofrecer a los hidalguenses un gobierno transparente, cercano y moderno ha creado un sistema de rendición de cuentas permanente, cero tolerancia a la corrupción, en el que la simplificación administrativa juega un papel determinante. Para lograrlo recortó el gasto público que no generaba un beneficio directo para la ciudadanía y con de esa forma se pagaron deudas para que el dinero de los impuestos fuera mejor utilizado. Por ello, organizaciones internacionales califican a Hidalgo como un gobierno con finanzas sanas, en comparación con los últimos 20 años. Gracias a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, hoy se previenen y sanciona los actos deshonestos dentro de la administración pública, pues no sólo se castiga a los funcionarios públicos que los cometen, sino también a aquellos que los propician. Finalmente, se recomienda denunciar, si así se desea anónimamente, al 01-800-HONESTO (01-800-46-637-86) o a la página HIDALGOHONESTO; pues sólo con la participación de la gente se erradicará este mal social.