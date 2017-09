Llama titular de SSH a sumar esfuerzos para reducir problemáticas de salud pública entre adolescentes Pachuca, Hgo.- Lo que queremos todos es que sea la escuela, en todo momento un espacio confiable y seguro, donde nuestras niñas y niños puedan desarrollar sus capacidades, por ello vengo a cumplir con la encomienda del Gobernador, dar inicio en la región de Tulancingo con la entrega de Uniformes gratuitos que en toda la entidad sumarán 173 mil 278, además de continuar con la misma acción pero de útiles escolares, así lo explicó el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, durante su visita a la escuela Secundaria Gral. No. 2 “Isaac Newton” ubicada en el municipio de Tulancingo. Estado | Estado 0 Comentarios Al realizar la entrega simbólica de los primeros uniformes escolares que habrán de beneficiar a estudiantes de secundarias públicas, Escamilla Acosta refrendó el compromiso asumido por el Gobernador de la Salud, Omar Fayad Meneses, de velar por el bienestar de las familias hidalguenses, en ese sentido explicó se hace una sinergia entre el sector salud y educativo a fin de abordar y brindar a los alumnos la información necesaria sobre problemáticas de salud pública que aquejan a ese sector, como es el embarazo adolescente. El objetivo dijo, es que se incluya a padres de familia, escuelas y autoridad sanitaria para orientarles y hacerles llegar programas que permitan disminuir el índice de embarazos no deseados entre los jóvenes. Del mismo modo, señaló se ha iniciado una estrategia que permitirá combatir el maltrato infantil, acoso escolar, abuso sexual, entre otros temas, a través de protocolos de seguridad que estarán al alcance de toda la comunidad escolar. En cuanto a los apoyos entregados, el funcionario señaló que con estas acciones, se reafirma el compromiso con la economía de las familias y se contribuye a que en Hidalgo los recursos económicos no sean limitante en el ejercicio del derecho a la educación, mismo caso que ocurre con el acceso a la salud, para ello se instrumentan acciones sentidas como trabajar para ofrecer mejor infraestructura y abasto de medicamentos. Es de destacar que será hasta el 15 de septiembre cuando se realice la entrega de los útiles y uniformes en primarias y secundarias respectivamente, además de sumar por primera vez, la entrega de mochilas. Acompañado del alcalde del municipio Fernando Pérez Rodriguez, y del diputado local, Luis Alberto Marroquín Morato, y posterior a este encuentro en la secundaria Número 2, el Secretario de Salud, entregó más útiles escolares a alumnos de la Escuela Primaria Rafael Ramírez del mismo municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Buenos resultados de docentes Hidalguenses que participaron en el programa de Intercambio México-Eua 2017 El talento de los Hidalguenses, clave del éxito: Omar Fayad COMUNICADO PRIMER INFORME DE GOBIERNO Impulso al turismo en SLP, fundamental en el combate a la pobreza: EMC Impulsan gastronomía potosina como atractivo turístico en todo el Estado