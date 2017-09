Cuando “el barco hace agua” los priístas saltan del partido Refiere el ex regidor panista Gumersindo Martínez en referencia a las figuras priístas en el evento del PRD Con la llegada del frente amplio impulsado desde la izquierda por el Partido de la Revolución Democrática en alianza con el Partido Acción Nacional, el ex regidor panista, Gumersindo Martínez, no descarta que en el municipio se pueda dar esta alianza, pero pidió al partido cobijar únicamente propuestas ciudadanas y no recibir a priístas que comienzan a saltar del barco. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios “Se ha observado a figuras del PRI en eventos perredistas”; Gumersindo Martínez. Foto; Ricardo Gallardo Juárez. Al respecto el panista manifestó que el trabajo que se está realizando en el municipio por parte de la dirigencia municipal ha sido bueno, aunque considera que se requiere de un mayor posicionamiento entre los militantes así como trabajo de campo, pero en términos generales refiere que está bien. Cuestionado sobre el arranque del proceso electoral que está a punto de iniciar para el 2018, el panista indicó que el PAN cuenta con buenas figuras para poder contender por la alcaldía así como por otros cargos aunque dijo dicho organismo nunca se ha cerrado a las figuras ciudadanas. Así mismo hizo referencia al llamado del frente amplio promovido por la izquierda representada por el PRD, lo cual implica una alianza con el PAN, a lo cual manifestó que ya anteriormente se ha trabajado en conjunto con buenos resultados, aunque señaló que se ha observado a figuras del PRI en eventos perredistas. Señaló que no es la primera vez que los políticos priístas recurren a este tipo de estrategias, ya que “cuando el PRI comienza a hacer agua, los priístas comienzan a brincar del barco buscando otros partidos”, por lo que confía en que los espacios sean para figuras ciudadanas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Por acuerdo de cabildo retiran cocina-móvil del Boulevard Baches en la Juárez, a casi seis meses del reencarpetado Trabajadores de TELMEX realizan un paro laboral Son más las personas que se auto emplean gracias al ICAT Prepara ayuntamiento festejos de fiestas patrias