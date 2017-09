Recursos extraordinarios, no préstamo lo solicitado al Congreso: Eliseo Moreno Con los cuales buscan cubrir el adeudo que se tiene por laudos A raíz de los señalamientos principalmente de regidores, quienes indicaban que la aprobación realizada por el cabildo para la búsqueda de recursos para el pago de laudos laborales podría tratarse de un esquema de endeudamiento, el tesorero municipal ofreció una rueda de prensa la mañana de ayer para despejar dudas, siendo enfático en rechazar que se trate de un préstamo. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Eliseo Moreno Hernández, Tesorero Municipal. Posterior a una reunión sostenida con el Presidente Municipal Jorge Terán Juárez, el Tesorero Municipal Eliseo Moreno Hernández, informó que la solicitud que se hará al Congreso del Estado es para que éste autorice recursos extraordinarios por el orden de los 48 millones de pesos, con los cuales buscan cubrir el adeudo que se tiene por laudos, mismos que se tratan de procesos laborales que se vienen arrastrando de administraciones anteriores, ya que incluso uno de ellos data de 1989. Dijo que habría que ser muy puntual en que esta solicitud de recursos en ningún momento endeudaría al Ayuntamiento, ya que no se trata de un préstamo, pues estos son otorgados por instituciones bancarias bajo ciertos esquemas, en los que se agregan los lineamientos que por ley se deben de cubrir, ya que ningún Ayuntamiento puede contraer deuda superior a la que pueda pagar, y en el caso de Ciudad Valles, en este momento se tienen vigentes dos préstamos, uno de ellos pagadero a fin de año y otro más a junio del año próximo, situación por la cual es imposible que se pudiera considerar la opción de contraer una nueva deuda. Agregó que esta petición al Congreso, tampoco se trata de un adelanto de participaciones, si no que como su nombre lo dice, son recursos extraordinarios los que se están solicitando y dependerá de manera inicial del Congreso determinar si los otorga o no, principalmente basados en la existencia de recurso. Por lo anterior dijo, sería aventurado señalar de los 48 millones que solicitan, cuánto es el recurso que podrán otorgarles previa autorización, siendo claro también en mencionar que esta petición se hace prácticamente en la recta final del ejercicio de este año y también es complicado que exista recurso en las arcas del gobierno estatal. Moreno Hernández, concluyó que actualmente se han cubierto dos laudos por parte de la administración, uno de ellos de poco más de un millón de pesos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Realizará el DIF semana de actividades por el día mundial para la prevención del suicidio Todo listo en Valles para evento de los niños héroes Analizan despejar aceras en zona de los mercados Turismo la única alternativa de progreso para Valles: Pepe Soria Normal que al PAN le calen los logros del PRI: CNOP