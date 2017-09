Turismo la única alternativa de progreso para Valles: Pepe Soria

Tras los señalamientos por parte de la autoridad local de que es necesario ya un reordenamiento en la zona de los mercados, el locatario dijo que es una situación que urge desde años atrás, y que ahora se hace aún más necesaria si se quiere que realmente el municipio progrese de la mano del turismo, ya que no solo se trata de mostrarle lo tradicional si no también lo nuevo, “Los que nacimos aquí y queremos este pueblo tenemos que estar conscientes de que si mañana o pasado, en lugar de ser beneficiado salgo perjudicado por el progreso, pues que chigados tiene que hacer uno, más que ponerse pensar que así son las cosas, ya no somos un ranchote, somos una ciudad”.

Lo anterior en relación a que, dentro del reordenamiento de la zona de los mercados, algunos comerciantes ambulantes tendrían que ser reubicados a sitios donde permitan una mejor circulación.

Abundó que el turismo ya se demostró que es la única alternativa que se tiene para crecer, a pesar de que han existido gobernantes que buscan industrializar la ciudad, “Desde cuando nos hacen guajes con la zona industrial y mira lo que ha sucedida, debemos de entender que no tenemos agua para riego agrícola, mucho menos para uso industrial, no tenemos clima, no tenemos carreteras para salir al mundo”

Por último señaló que al momento los mercados cuentan con la capacidad suficiente para volverse a convertir en la zona de abasto de la huasteca como ya lo fue años atrás, pero para ello es urgente un reordenamiento del área y la realización de proyectos más integrales que beneficien a los comerciantes de todos los niveles, pues todos tienen derecho a trabajar.