Por acuerdo de cabildo retiran cocina-móvil del Boulevard Tendrá que moverse hacia Zacatipán, lo cual considera injusto ya que señala existen estructuras y puestos colocados que no han sido removidos. Tras haber gestionado ante desarrollo económico un proyecto que consiste en una cocina móvil, y haber recibido el permiso de Plazas y Mercados para la colocación de su tráiler, ayer un comerciante fue notificado por el mismo departamento que por acuerdo de cabildo no podrá colocarse sobre dicha vía y tendrá que moverse hacia Zacatipán, lo cual considera injusto ya que señala existen estructuras y puestos colocados que no han sido removidos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Este puesto fue removido del boulevard 20 de Noviembre a un día de haberse colocado Lo anterior trascendió la tarde de ayer cuando personal de plazas y mercados encabezado por el director Andrés Gutiérrez se hizo presente sobre el boulevard 20 de noviembre en donde se encontraba estacionado un tráiler que sirve como cocina móvil para la venta de mariscos, en donde se entrevistaron con Juan Gaspar, propietario de dicho puesto a quien le notificaron que tenía que cerrar su establecimiento ya que por acuerdo de cabildo se acordó no permitir más puestos en la vía pública. En el documento se le explicó al comerciante que de no acatar la disposición de la autoridad municipal habría de incurrir en un desacato y podría ser sancionado, ante lo cual accedió a cerrar su negocio para proceder a cambiarlo de lugar y enseguida se retiró el personal del municipio. Una contradicción y una injusticia Tras recibir la notificación, Juan Gaspar acudió a dialogar con la delegada de Zacatipán para solicitar un espacio, mismo que se le concedió para poder colocar su puesto en aquella zona, sin embargo manifestó que es una contradicción lo que hace Plazas y Mercados debido a que se trata de un proyecto que fue gestionado a través del departamento de Desarrollo Económico y es el único que se autorizó. Refiere que ya contaba con los permisos necesarios para comenzar a trabajar, por lo cual se arriesgó a invertir en la mercancía que habría de expender en su negocio, alrededor de cinco mil pesos, los cuales no podrá reponer ya que se trata de mariscos que tienen un periodo de vida muy corto. Refirió que no es posible que lo quiten cuando existen otro tipo de estructuras y puestos en la misma avenida que no son regulados por la autoridad, y que tuvo que recurrir a la vía pública porque al intentar rentar un espacio le resultaba mucho más caro que lo que iba a recuperar en el negocio. Dijo ya no tener nada que ver con la Cámara Nacional de Comercio, y que por eso es que ahora está como ambulante, por lo que habrá de trasladarse a Zacatipán, pues prefiere no confrontarse con el municipio solo pide que la ley se aplique parejo.