Apreciaciones Aun cuando se niega haya habido agresión por parte de los maestros de la escuela secundaria Nicolás Zapata de la delegación de Huichihuayán en el municipio de Huehuetlán, al menos esto no se refleja en los hechos ya que a partir del presente ciclo escolar no se encuentran brindando sus clases los maestros que fueron acusados de haber agredido a un estudiante menor de edad, y aun cuando la madre del mismo aseguró que no había agresión, estas medidas se tomaron ante las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes por fortuna dieron credibilidad al joven que en su momento presentaba huellas de lesión y no a los adultos que negaban dicha situación. Y aun cuando esto se asegura se encuentra afectando a la institución, deberá de ser la secretaría de educación del gobierno del estado quien busque las alternativas para cubrir los espacios que dejaron estos dos maestros. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Este viernes Aquismón será sede de un evento más de relevancia para el municipio en donde habrá de llevarse a cabo la reunión de municipios por la salud en el estado en donde la presidenta Yolanda Cepeda Echavarría además de ser anfitriona es la presidenta de la red de municipios por la salud y habrá de presentar las diferentes problemáticas que se pudieran estar enfrentando en toda la zona, y sobre todo en el municipio, y aun cuando esto no será evidenciado al público sí habrá de cambiar la forma en que algunas instituciones de salud están trabajando y sobre todo en la demanda de medicamento que en algunas clínicas y el mismo hospital básico de Aquismón se ha vuelto deficiente, sin contar con que habrá de solicitar la ampliación de los trabajos en materia de prevención del virus del zika, dengue y chinkongunya ya que son las enfermedades que mayormente aquejan a la población actualmente y ha generado psicosis el simple hecho de conocer que existen pacientes con síntomas derivados de estos padecimientos. En Coxcatlán la dirección de obras públicas comenzó los trabajos de reparación de alumbrado público en la cabecera del municipio lo cual mantiene la molestia entre los pobladores de los Barrios y comunidades cuando hasta el momento no se han visto trabajos en este sentido y sobre todo cuando después de meses de que se rompiera la calle en El Barrio Tlahuelompa, este no se ha reparado por la falta de recurso. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones