Apreciaciones Tal como se esperaba con la colocación del tráiler cocina en el boulevard 20 de Noviembre, ayer se notificó al propietario que no tenía permiso para operar debido a que la indicación ha sido la de no permitir más puestos ambulantes en la vía pública debido a la saturación que existe en la zona centro, tanto en esta avenida como en la calle Hidalgo, y el resto de las calles secundarias. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Fue necesario que el Cabildo en pleno presentara este punto de discusión que fue aprobado por mayoría solamente con una abstención, para que no se permitiera la colocación de dicho tráiler, aun cuando fue un proyecto impulsado por la dirección de Desarrollo Económico y aprobado por la dirección de Plazas y Mercados, la misma que ayer tuvo que retractarse y notificar de la revocación. Sin embargo, la postura del director de Comercio ante el problema que se vive no de ahora, si no de hace ya varias administraciones no solo ha sido de total pasividad, sino de permisividad ya que el número de puestos ha aumentado notablemente en varios puntos de la zona urbana lo que ha generado la molestia de los locatarios por la anarquía que existe. Esto ha permeado hasta el cabildo, al grado que ya es una petición la salida de Andrés Gutiérrez de esta dirección aprovechando los cambios que se están realizando en la administración, y es que al menos en la administración anterior Manuel Sánchez Romero, intentó establecer un ordenamiento que no tuvo el seguimiento por la actual dirección, dejando que todo volviera al caos. Los establecidos al ver la falta de actuación han regresado a sacar su mercancía a las banquetas e incluso en la calle obstruyendo el paso tanto o más que los ambulantes, y su justificación es que ellos también tienen derecho a sacar sus productos ya que al menos están registrados y pagan impuestos. Contrario a lo que se observa en la huasteca con la caída de lluvia durante los últimos días, en el resto del estado mantienen una grave sequía por la falta de lluvias, ocasionando que el sector ganadero sea el principal afectado por esta situación, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo no se ha dado a conocer que se pueda implementar alguna medida preventiva para apoyar a los productores de la zona media y del altiplano que son los más afectados, aunque se espera que en los siguientes días las lluvias incrementen y esta situación pueda mejorar las condiciones del resto del estado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones