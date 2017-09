Apreciaciones Trascendió que el pasado lunes, el Ayuntamiento de Valles tuvo que pagar una multa cercana a los 25 mil pesos ya que, ningún representante legal del Municipio, entre ellas las síndicos o el área jurídica, acudió a una audiencia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es difícil de creer que viendo la situación difícil por la que atraviesa el Ayuntamiento donde tiene muchas de sus cuentas bancarias embargadas por el no pago de laudos, aun así se desatiendan las audiencias. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Cabe recordar que la sindico María de Lourdes Rodríguez es la que atiende las demandas laborales, aunque también mete mano Fernando Cano Tinajero mismo que, se desempeñó por muchos años como titular de la Junta de Conciliación. A pesar del amague que realizó el dirigente estatal del Sindicato de Académicos del CONALEP Arnoldo Rodríguez hace casi quince días, de tomar los cinco planteles en el estado, hasta el momento esto no ha sucedido. El líder de ese gremio, afirmó que en los primeros días de la semana anterior, tomarían esas acciones porque no habían llegado a acuerdos con la SEGE en las peticiones que tenían, pero hasta el momento las cosas siguen igual y por lo menos eso es bueno para los alumnos quienes no han perdido clases. Finalmente será este sábado pasado el mediodía, cuando sean inauguradas las nuevas oficinas del Comité Municipal del PRI en ciudad Valles. El presidente del patronato proconstrucción de ese inmueble, Manuel Valdés Galicia, se dio a la tarea de estar entregando en esta semana, las invitaciones para ese evento en el cual afirma, que estará el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López así como el presidente estatal del PRI Martín Juárez Córdova. Precisamente este sábado 09 de septiembre, día en que estará en Valles el mandatario estatal, se cumplirá un año de que el puente El Cascabel se cerró a la circulación por el desprendimiento de una parte de su costado. Se había dicho que diversos grupos y personas, estaban organizando una fiesta para conmemorar esa fecha y aunque en un inicio comenzó ese tema en forma de burla, a muchos les pareció buena la idea y comenzaron a apuntarse para la organización. A más de un mes de haber sido inaugurado el mural en una de las paredes al interior de la Presidencia Municipal, sigue dando de qué hablar ya que todo parece indicar que a la artista autora de esa obra tan criticada, no le fue suficiente el más del año que le llevó hacerla dado que sigue añadiéndole nuevos elementos. Semanas atrás pintó una flor en una de las orejas de una cabeza flotante que a decir de la artista, es una máscara, después le colocó una segunda flor y trazó pétalos y en esta semana, aparecieron unas palabras escritas en una de las esquinas del mural. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones