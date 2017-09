Clausura canaleta obras públicas; comerciantes cuestionan trabajos Obra genera polémica dividiendo opiniones entre empleados del ayuntamiento y comerciantes del lugar. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Huejutla, Hgo.- El departamento de obras pública realizó la clausura con cemento de una canaleta sobre la calle Nuevo León, a unos pasos del acceso al estacionamiento del Mercado Municipal de la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA); esto generó que comerciantes a un costado del auditorio cuestionaran los trabajos catalogándolo como un error de obras públicas. Personal de esta área estimó era una obra que busca evitar encharcamientos, porque la basura genera un bloqueo y con ello el agua no fluye. Para más información dijeron solo el coordinador de obras públicas la podía dar. Se trata de la canaleta lateral de la avenida Nuevo León que se ubica en la paralela de ascenso de norte a sur que desemboca en el acceso al estacionamiento del mercado municipal, ahí los trabajadores compactaban con cemento y grava la canaleta que realiza un servicio de que caiga más rápido al drenaje fluvial. Comerciantes llamaron al reportero para hacer la observación de lo que suponen es un error que cometen al bloquear esa canaleta “no es posible que cometan el error de cerrar con cemento la canaleta, es la dren secundario que hace llegar al agua al dren fluvial general, pero como les dicen que huele mucho, para no limpiarlo prefieren clausurar el dren y eso provocará afectaciones a la zona inundando, porque ahora el bloque se generará en el dren fluvial general” dice un comerciantes molesto. Nos acercamos a los trabajadores y el responsable de la obra nos explica que el sello del dren secundario tiene que ver con que la basura que arroja la gente normalmente bloquea al dren, lo que genera que el agua no fluya y con ello se genere un encharcamiento en la zona. Refiere que al cerrar estos ante la caída natural del arroyo vehicular descargará los fluidos directamente al dren general. Cuestionado si podría oficializar ampliando la entrevista se limitó a decir que para mayor información con el coordinador general de obras públicas en el ayuntamiento. Que no podía ampliar esa información, no estaba autorizado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Piden a Secretario General neutralidad para el proceso de renovación de la UCLA Aplaudible Primer Informe del Gobernador: GMO Informe del Gobernador, republicano y austero: CCC Hacen falta más bibliotecas municipales: Gerónimo Terán Recibirá respuesta el viernes, ruta del Parque de Poblamiento