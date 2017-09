Apreciaciones El regidor del PRD Guadalupe Arteaga García, dio a conocer que el Municipio contrató desde hace cerca de ocho meses a un abogado externo para ayudar tanto a la síndico María de Lourdes Rodríguez y al área jurídica a cargo de Fernando Cano, en la atención de las demandas laborales y laudos. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios El ex secretario del Ayuntamiento Gilberto Almendárez Marín ya había comentado anteriormente que, quizá la razón de la crisis por los laudos que han llevado al Ayuntamiento a tener varias de sus cuentas bancarias embargadas, es debido a que muchos metían mano al tema. Almendárez Marín negó que existen cuestiones políticas atrás de los laudos y que en su momento el representó a los ex trabajadores que interpusieron las demandas, sino que solo son cuestiones de índole meramente laboral. Agarró de sorpresa a diversos funcionarios del Ayuntamiento, que este miércoles el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López iniciara su gira en la ciudad acompañado del titular de la Comisión Estatal del Agua Jesús Medina Salazar. Y es que, poco antes de las 11:00 horas, el mandatario arribó a la UNEME en el fraccionamiento Rosas del Tepeyac conduciendo el vehículo oficial y al descender, no solo lo acompañaba el alcalde Jorge Terán Juárez, sino también dicho funcionario estatal. Hablando de la UNEME, es necesario que la Dirección de Obras Públicas se aplique y repare el acceso principal a esa institución ya que actualmente está en muy malas condiciones y, ha estado así desde hace muchos años sin que se le de mantenimiento alguno. Un nuevo huracán llamado “Katia” que se formó la tarde de ayer derivado de la Depresión Tropical y después Tormenta Tropical, podría traer de nueva cuenta, lluvias a la zona huasteca. Hasta el momento, las precipitaciones generadas hace unos días no causaron afectaciones a la ciudad sino que han sido benéficas pero veremos cuánta agua puede traer el huracán Katia categoría 1. Críticas que hasta resultan chuscas han surgido en los últimos días, tras la colocación de adornos en diversos puntos de la ciudad entre ellas el Palacio Municipal y calles de la ciudad, por parte del personal de Servicios Municipales con motivo de las fiestas patrias. Y es que, desde la semana pasada, el titular de esa dependencia Abel Romero Vieira había expresado que los adornos colocados, eran los mismos del año pasado, que solo se les dio una manita de gato debido a la falta de recursos. Sin embargo, dicho funcionario no solo tomó de los adornos de las fiestas patrias del año pasado sino hasta también, de arreglos metálicos navideños a los cuales solo los cubrió de los colores verde, blanco y rojo y colocó en las calles de la ciudad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones