Consideran sin resultado objetivo de remodelación del centro histórico

Huejutla, Hgo.- Personas interesadas en los aspectos culturales y turísticos del municipio, consideraron sin resultado óptimo el objetivo primordial de la remodelación del Centro Histórico, el cual radicaba en otorgarle aspecto de antaño para promoverlo como pueblo mágico. Quienes para sortear posibles problemas requirieron que sus nombres no fueran revelados, pero que se tienen plenamente identificados, explicaron que el proyecto, que era de carácter ambicioso, radicaba en mostrar otra vez el antiguo centro de Huejutla, con soberbias casas de adobe y portales exteriores en donde se albergaba a los visitantes, ya que no había hoteles. Reconocieron que los portales han sido de utilidad para los peatones, ya que los resguardan de la lluvia y el inclemente sol, pero no basta para que sea un atractivo de carácter turístico, nacional e internacional, como se le vendió la idea a los huejutlenses al presentarles el proyecto. Dándole un cariz de ironía a sus declaraciones, especificaron que lo único que los portales actuales tienen de similitud con los de ayer, son las tejas quebradas, las cuales son un riesgo latente para transeúntes y vehículos que son estacionados en el primer cuadro de la ciudad. Para concluir, exhortaron al gobierno municipal, así como a los propietarios de las viviendas incluidas en el proyecto, que no evadan su responsabilidad y a quién corresponda, repare los techos de teja que se encuentran en mal estado y que en vez de atractivo son un peligro.