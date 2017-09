Solucionar problema de encharcamientos, piden en Parque de Poblamiento

De esta manera lo dieron a conocer algunos vecinos de esa zona del municipio de Huejutla, quienes reiteran que antes de colocar el asfalto no vivían esa situación que además de dar una mala imagen, pudiera ser el detonante de algunos padecimientos. Invitaron también a la autoridad de salud correspondiente para que valore la situación de riesgo en la que aseguran estar viviendo algunas familias de dicho sector poblacional. Alejandro, quien dijo ser vecinos del lugar, explicó que esto ya era del conocimiento de la autoridad municipal que corresponde, sin embargo también aclara que hasta el momento no han hecho nada para remediar esta problemática que se presentó después que asfaltaron la calle principal de este Fraccionamiento de la ciudad de Huejutla. Para concluir también denunciaron públicamente que la asfaltación de la calle principal no fue del 100% y que esto, también afecta a los habitantes de este sector poblacional que nació después de la presencia del Huracán Diana hace más de 20 años.