El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció que la paz pública depende de que en el país tengan lugar elecciones libres y justas; la institución ha garantizado ese derecho en el pasado y lo hará en el Proceso Electoral del 2018. Es la expectativa esperada y ansiada para todo el país. Ya lo dijo el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, que a través de la defensa de la independencia del Instituto y decisiones basadas en la ley, se garantizará que el poder político en las elecciones del 2018 se determine única y exclusivamente por los ciudadanos en las urnas, en contiendas libres y equitativas. Ha salido al ruedo en diversas ocasiones para exponer a los actores políticos y sociales, partidos políticos, universidades, medios de comunicación y ciudadanos, que asumamos –todos-, la responsabilidad que nos toca para que en las elecciones del próximo año refrendemos, una vez más, la apuesta democrática. Mañana 8 de septiembre iniciará formalmente el Proceso Electoral del 2018 y el INE organizará elecciones locales concurrentes con la renovación del Senado de la República, de la totalidad de la Cámara de Diputados y del titular del Poder Ejecutivo Federal. No pueden alegar exista inexperiencia, no cabe una equivocación, debe haber una correcta organización del evento que defina con transparencia y equidad el futuro del país donde se renovarán el próximo 1° de julio del 2018, 3 mil 416 cargos a nivel nacional, para lo que el Instituto insaculará al 13 por ciento del Padrón Electoral, visitará a 12 millones de ciudadanos en su domicilio, los capacitará y designará a un millón 400 mil ciudadanos funcionarios electorales que operarán en las más de 155 mil casillas que se instalarán el día de la elección en todo el país. Todo esto implica fuentes de empleo temporales en todo el territorio nacional. Se lee sencillo, pero la tarea es enorme, de ahí la certeza que se reclama, porque hay una reglamentación adecuada, hay que recordar que se contempla la próxima homologación de los calendarios electorales 2017-2018 para evitar diferencias existentes en los plazos de las precampañas y el registro de candidatos, una mejor fiscalización y el monitoreo de propaganda política. tampoco es sencilla esta tarea, y el costo es mucho, no tanto como los que reclaman el gasto que habrá de ejercerse para este proceso electoral. Recordemos que estará calendarizada la aprobación de los lineamientos que regulan la contratación y adquisición de propaganda para todas y todos aquellos que aspiren a convertirse en candidatos a un puesto de elección popular, y dan cancha pareja. Por eso aquí en lo corto, en lo local mire, el actual proceso electoral ya se habla que Alejandro González Murillo diputado federal por el Partido Encuentro Social tentativamente buscaría el senado de la república, de ser así deberá subir su suplente, que es nada menos que el alcalde de Huejutla Raúl Badillo Ramírez, quien tendría que solicitar el permiso correspondiente a la asamblea municipal para dejar el cargo y tomar el cargo de legislador federal. El alcalde suplente en la planilla de Huejutla es Sotero Ramírez Ramírez actual secretario del ayuntamiento, sería el presidente municipal de Huejutla. Al tiempo. Mientras la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la convocatoria para las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en contender, de manera independiente, a la Presidencia de la República, senadurías o diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, en las elecciones del próximo 1 de julio de 2018. Le dice algo esto?. Es sin duda un panorama mucho más congruente, porque ahora usted, yo, fulano o mengano pueden aspirar a la máxima magistratura del país como al resto de los cargos públicos. Si lo dice la ley y créanlo, aparecerán muchos, pero las personas interesadas que aspiren a obtener una candidatura independiente, deberán informarlo al INE a partir del 11 de septiembre de 2017, es decir ya. Casi como que le están solicitando los papeles correspondientes. Los aspirantes a candidaturas independientes para ser presidente de la república el próximo 8 de octubre, para senador el 9 de octubre, para legislador el 4 de octubre ¿quiere ser candidato independiente? Apúrese por que está a unos días. Ahora se contará con herramientas modernas para juntar las firmas, ya hay una aplicación móvil y les hacen público sus topes de campaña para quienes hagan su manifiesto de intención a participar. Hay un tema pendiente el proceso electoral –ojalá no suceda- enrarecerá el panorama político, porque siempre pasa, el que el alcalde, el diputado, el senador comience a dar preferencial atención a sectores sociales focalizando asistencias dirigidas, esto ya se vive en la huasteca desde el inicio de los actuales gobiernos y pasará sin duda en todos lados… El próximo sábado el legislador local de MORENA Efrén Salazar Pérez dará a conocer su informe de gobierno, llama la atención que a diferencia de otros legisladores donde los comités municipales hacen alarde de sus diputados. El coordinador municipal de este partido de izquierda Gelasio Velázquez no se ha pronunciado para destacar tan importante evento, tampoco ha hecho pronunciamientos de los avances legislativos que su partido ha propuesto por medio de su legislador ¿sostendrán conflicto?.