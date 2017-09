Tamazunchale aún no presenta acta de aprobación de desafuero en el Congreso

Señaló que una de las luchas es contra la corrupción e impunidad principalmente en los organismos gubernamentales, quienes los funcionarios son protegidos mediante el fuero, por lo que se unieron con otros organismos civiles emitiendo una solicitud al Congreso del Estado el desafuero de los Diputados. Dicha iniciativa tendría que ser aprobado por el cincuenta por ciento más uno de los cincuenta ocho municipios que conforma el Estado, el cual hasta el momento el municipio de Tamazunchale no ha enviado el acta en donde aprueba el cabildo dicha iniciativa. Señaló Echeverría López, que exigimos una entrevista, con el alcalde Baldemar Orta López, para que nos dé una explicación, por qué no ha entregado el acta de cabildos, en donde presuntamente, los integrantes que lo conforman aprobaron la eliminación del fuero Constitucional. Aseguró que hasta el momento no ha sido entregado en el Pleno del Congreso del Estado, solicitando los más pronto posible una audiencia, ya que los municipios de Matlapa, Aquismón y Xilitla ya emitieron sus actas de aprobación, siendo Tamazunchale uno de los municipios que se ve involucrado con el Diputado Enrique Flores Flores, acusado por corrupción.