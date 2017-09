Comienzan a llenarse clínicas con enfermos de gripa y tos Jaltocán, Hgo.- Una gran cantidad de personas están presentando problemas respiratorios debido a los cambios de temperatura, por lo que el Centro de Salud ha alertado a la población a que tomen medidas de precaución para que eviten exponer a los menores y adultos mayores. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Problemas de salud afectan a la población infantil y adulta ante los cambios de temperatura y la falta de consumo de alimentos ricos en vitamina C. Los problemas respiratorios han tomado el primer lugar en enfermedades registradas en el Centro de Salud actualmente, resultando afectados principalmente niños y personas de la tercera edad, debido a que se exponen a los fuertes calores y después toman bebidas frías; además de que recientemente se están registrando bajas en las temperaturas. Desde hace dos semanas, ha comenzado a ingresar muchas personas con gripa, tos, temperatura e infecciones respiratorias, por ello a través de las pláticas de salud buscarán concientizar a la población de la importancia de evitar exponerse a cambios drásticos de temperatura, disminuir el consumo de bebidas frías y el consumo de agua natural en suficiente cantidad. El personal de enfermería explicó, que es muy importante que las personas comiencen a consumir alimentos ricos en vitamina C como naranja, limón, piña, kiwi, entre otros, que ayudan a reforzar su sistema inmunológico y estar preparados para que no sean afectados por las enfermedades respiratorias al tener contacto con otras que ya están enfermas o presentan síntomas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cambio climático afectó a comerciantes del tianguis Alcalde desaparece programa de becas W15 Movimiento Ciudadano iniciará actividades con la militancia Materiales obstruyen calles durante construcciones A un año de administración, La UBR sigue en remodelación