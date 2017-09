Se manifiestan padres de familia por alimentos descompuestos Los inconformes son de escuelas de Cruzhica, Xochitl, Nuevo Acatepec, Atlajco, Pohuantitla, Chiapa, Ahuatitla, entre otros, dando un total de 45 de Xochiatipan. HIDALGO | Xochiatipan 0 Comentarios Padres de familia de 16 escuelas de comunidades de Xochiatipan al manifestarse. Alimentos descompuestos que mostraron los padres de familia. Xochiatipan, Hgo.- Padres de familia de 16 escuelas de comunidades del municipio de Xochiatipan, la mañana de ayer se manifestaron en el departamento de Servicios Regionales de Atlapexco, derivado de que en los últimos días se están entregando alimentos en mal estado; además de que en varias escuelas no han llegado los víveres para atender a los alumnos de tiempo completo. Los padres de familia provenientes de las comunidades de Cruzhica, Xochitl, Nuevo Acatepec, Atlajco, Pohuantitla, Chiapa, Ahuatitla, entre otros, arribaron a las oficinas de Servicios Regionales de Atlapexco, para dialogar con el encargado de este programa. Manifestaron que los alimentos no perecederos y perecederos que ha enviado Raúl Meléndez Meneses, Coordinador de Escuelas de Tiempo Completo del estado, están en mal estado y en algunas escuelas no han llegado; a su vez las cosas ya llegan muy incompletas por lo que aseguran, no es posible dar alimentación a la niñez indígena. Tras hacer su manifestación, entregaron oficios dirigidos a quien corresponda, en este caso a la federación y el gobierno del estado para que tomen cartas en el asunto y modifiquen ésta forma de entregar los alimentos para las escuelas de tiempo completo, ya que dicen “deja mucho que desear el servicio de la empresa que ha contratado Raúl Meléndez Meneses, la empresa Tunoni”. Los padres de familia también expresaron su inconformidad porque antes del inicio de ciclo, prometieron llevar tortillas, agua de botellón, así mismo leña o gas para cocinar y hasta la fecha no han entregado nada, incumpliendo con el programa, en este caso el encargado estatal. Además de los padres de familia de las escuelas primarias indígenas de Xochiatipan, también se sumaron, escuelas de las zonas 032, 033, 34, 035, 036, 037, 038, 039, del sector 04, dando un total de 45 escuelas de Xochiatipan, Huautla, Atlapexco y Yahualica los que se manifestaron; fueron atendidos por Gilberto Maldonado, titular de los Servicios Regionales de Atlapexco, ya que el titular del programa, Raúl Meléndez Meneses no llegó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Seguridad Pública implementa operativos de vigilancia Secretario encabezó reunión con delegados Entregarán útiles escolares a escuelas del municipio 18 de septiembre, rendirá su Primer Informe el edil Manolo Gutiérrez DIF local llevará a cabo Jornada de Cirugías