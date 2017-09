Cartelera Sabatina

3era División Profesional La 3era División Profesional presentó el rol de juegos de la jornada 2 del grupo 2: En el Centro Estatal del Deporte “Mario Vázquez Raña” de Puebla, Puebla a las 12:00 horas SEP Puebla vs. Deportivo Star Club. En la cancha de la Universidad del Golfo de México de Orizaba, Veracruz a las 13:00 Universidad del Golfo de México vs. Atlético Huejutla. En la cancha “Rosario M. Robles” de San Martín Texmelucan, Puebla: a las 13:30 Real San Cosme vs. Club Alpha. En la unidad deportiva “Chachapa” de Puebla, Puebla: a las 15:00 Reales de Puebla FC vs. Albinegros. En la cancha “Morelos” de Zacatlán, Puebla: a las 16:00 Deportivo Camelia vs. Club de Fútbol Chileros XL. En el “Club Deportivo Alpha 3” de Santa Isabel de Cholula, Puebla: a las 16:00 Puebla SAI vs. Delfines de la Universidad del Golfo de México.