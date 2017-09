Espejeando. Vaya situación de las mujeres de la región que viven cerca del rio o arroyos, que a pesar de los grandes afluentes de los ríos se ven en la necesidad de lavar su ropa o bañarse en las orillas de estos, lo anterior a falta de agua entubada en sus domicilios. La situación de marginación es muy marcada y aun cuando la infraestructura social ha tratado de ir reparando estas necesidades, hay espacios que aun no alcanza a llegar el progreso y desarrollo social. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Es una realidad de nuestra huasteca, con hábitos culturalmente marcados de generación en generación, que ha actuado buscado en su entorno satisfacer necesidades primordiales adecuándose a lo que hay, eso fue originalmente el pasado de todos en tribus, sin embargo buena parte se mantiene en nuestras regiones de manera intacta cumpliendo con esquemas ínfimos de sobrevivencia. Las necesidades las hace arriesgarse, y es que las bajadas de agua en estos tiempos pueden ser variadas en los ríos y arroyos, por que las lluvias generan crecimientos de los afluentes y eso pudiera ponerlas en riesgo. El tema no está sujeto a situaciones de Jaltocán, en cualquier municipio donde exista un arroyo, río, pozo, esta es la condición más cercana para satisfacer la limpieza corporal para los habitantes o lavar su ropa …… Hoy domingo se espera que el agua no afecte el comercio tradicional, que por supuesto fortalece la economía familiar de mucha gente del campo que viene a realizar sus ventas; en cada uno de ellos una historia sin duda para obtener ingresos en el mercado más grande que se pone sobre las calles de la zona centro de Huejutla …… El líder de la Unión de Comerciantes Tianguistas y Ambulantes de la Huasteca Hidalguense (UCTAHH), Martín Nava Avilés, solicitó a la policía municipal local que le ponga más elementos de vigilantes para la zona comercial los días de tianguis, ante una ola de carteristas que operan en el lugar. Entendemos la petición del dirigentes, requiere de seguridad, que les pueden pedir los ciudadanos a los comerciantes, pues que dejen limpio su lugar de trabajo, que terminando barran. Que recojan la basura y de manera ordenada no dejen todo el reguero por la calle principal, que muestren que se trata el de recoger la basura una tarea de todos. Esto es un tema cultural, en donde todos los que tienen un permiso para ponerse en la calle, no les están cediendo para que hagan y deshagan de la misma, al contrario hay que actuar de manera prudente y colaborar con el servicio de limpia ….. Es curioso que el PRI haga las labores en Huejutla que por confiabilidad y transparencia le corresponden a la Cruz Roja Mexicana; mire que es la dependencia oficial por donde los ciudadanos pueden hacer también esa confianza de poder entregar víveres para los damnificados en el sureste del país, y es que no es un tema menor, experiencia hay, y por salud política, los institutos políticos deberían ya haberse retirado de este tipo de actividades, dejar que las autoridades oficiales, vía instituciones oficiales y adecuadas hagan ese tipo de funciones. No demerita nada, ni siquiera podría ser tema de debate por cuestiones de colores políticos, pero a como está la situación del país, es mejor no moverle porque ya no queremos historias tristes en éste país, sobre todo en temas tan delicados como es el manejo de productos que van a un espacio tan esperado, ante los acontecimientos que vivió esa parte de la república mexicana, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Chiapas ….. Los autos en Huejutla, favor de ponerle mucha seguridad si deja su auto por ahí estacionado, si está cerca de una cámara de seguridad mejor, y es que en la ciudad se han robados muchos vehículos, luego aparecen sin pila, sin llantas, como el tema de las dos camionetas estaquitas hurtadas a media semana, sí fueron dos, no fue una como oficialmente se dijo, una de estas fuera de las Láminas, ahí en las cantinas donde un empleado de cierto presidente municipal le robaron la camioneta y apareció posteriormente sin pila y sin llantas. A veces estos creen que amenazando a los policías los ciudadanos no se van a dar cuenta de lo que sucede, pero los ciudadanos no dejaron pasar este hecho desapercibido, finalmente lo que sucede en una cantina se ventila por todos lados. Decíamos que si vamos a estacionar un vehículo sea cerca de una cámara de vigilancia pero de un particular, eso le dará mayor garantía que pueda tener mayor información si sucede algo, porque las cámaras de Huejutla no se sabe en qué condiciones de funcionamiento estén, o ¿Usted sabe si han encontrado a los delincuentes cuando salen con los vehículos robados? ….. El vocero del legislador de MORENA Efrén Salazar Pérez, es decir Enrique Fayad, si, el líder del "Voluntariado Nacional de MORENA" es quien realmente mueve a voluntad a ese legislador, no es que Gelasio Velasco ande muy sensible, lo que pasa es que Efrén es señalado de mal compañero, quien lo propuso a la legislatura fue el coordinador de MORENA y pues le "volteó bandera" como le dicen a las ingratitudes, y como está en puerta la coordinación regional, que parecieran esos nombramientos son como los bautizos adelantado en ese partido, si el que surge es el que sin duda lleva más posibilidades de ser el abanderado a los espacios como la próxima diputación federal o local. Ese desencuentro se alcanza a percibir.