Cantineros dicen sentirse desprotegidos por representante Asegurando que en ocasiones han sido clausurados por situaciones ajenas a ellos Propietarios de establecimientos dedicados a la venta de bebidas embriagantes, en este municipio, externaron su inconformidad ante los constantes operativos que ha realizado la Secretaría de Gobernación, asegurando que en ocasiones han sido clausurados por situaciones ajenas a ellos, además de sentirse desprotegidos por su representante. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Piden que sea parejo para todos los establecimientos dedicados a la venta de cerveza, y que se aplique el reglamento de alcoholes para todos. Uno de los propietarios de este giro, indicó, -“Estamos solos realmente, tenemos a la Despro que supuestamente es quien nos representa, y está al frente José Luis Olivares, pero no vemos que actúen ni vea por los que nos dedicamos a la venta de cervezas, no estamos en contra de los operativos, al contrario nos parece favorable, pero queremos que sea parejo, porque hay ocasiones en que nos quieren clausurar por situaciones ajenas a nosotros, como lo son los tarjetones o los permisos”. Mencionan que han respetado el reglamento de alcoholes, -“Hemos tenido algunos acercamientos con el director de alcoholes, Rubiel Rivera con quien estamos en constante comunicación precisamente para pedirle que realice operativos en los negocios de manera sorpresiva, y se han realizado, para que todos los que nos dedicamos a este giro, pues respeten los horarios, el volumen de rockola y de empleadas, y evitar que haya menores de edad, pero esperamos así que sea parejo para todos”. Agregan por último, que esperan que las autoridades municipales convoquen a una reunión con los cantineros, ya que hay situaciones como lo es la extensión de horario que se les revocó, -“Para nosotros eso garantizaba venta, y solo lo pedíamos viernes o sábado, y lo peor es que hay otros negocios, otros bares que operan a altas horas de la noche con la puerta cerrada, entonces no se aplica la ley parejo, por eso queremos una reunión donde estemos presentes todos los que nos dedicamos a este ramo, y así podamos trabajar en la misma sintonía, respetando los reglamentos”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Por creciente de río Moctezuma evacuan a familias en El Carmen Piden seguridad en la Netza y colonias aledañas Realiza jurisdicción sanitaria acopio de víveres para damnificados Sedesol no ha cumplido con programa de piso firme Redoblarán seguridad por fiestas patrias